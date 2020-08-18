Экс-замглавы Минкомсвязи стал новым фильтром на пути софта в Реестр отечественного ПО

Экспертиза для кандидатов в Реестр российского ПО

В России изменится порядок включения программного обеспечения (ПО) в Единый реестр отечественного ПО при Минкомсвязи. Это следует из протокола заседания экспертного совета по ПО при Минкомсвязи России от 17 июля 2020 г., опубликованного на сайте ведомства.

Согласно документу, с 1 октября 2020 г. программные продукты – кандидаты на включение в реестр отечественного ПО будут подвергаться профессиональной экспертизе на соответствие требованиям, которые определены пятым пунктом постановления Правительства от 16 ноября 2015 г. №1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Другими словами, решение о внесении кандидата в реестр будет приниматься с учетом результатов его проверки сторонней организацией на соответствие критериям отечественного ПО.

Из протокола заседания экспертного совета следует, что до внесения изменений в упомянутое выше постановление Правительства №1236, ответственной за проведение предварительной экспертизы организацией станет АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» (ЦКИКТ), которую возглавляет один из членов совета и экс-замглавы Минкомсвязи Илья Массух. Именно он выступил с инициативой по изменению порядка включения ПО в реестр. На ЦКИКТ возложены разработка методики проверки ПО и расчет стоимости проведения предварительной экспертизы.

ЦКИКТ экс-замглавы Минкомсвязи Ильи Массуха будет проверять программные продукты на соответствие критериям отечественного ПО

Также в документе зафиксировано решение о запуске с 1 октября 2020 г. новой версии сайта реестра, которая позволит подавать заявления на включение в него с использованием Единого портала госуслуг (ЕПГУ).

Новый порядок включения в реестр российского ПО

В приложении к протоколу заседания сформулированы предложения по изменению порядка включения в реестр российского ПО, которые одобрены экспертным советом по ПО при Минкомсвязи.

Заявление о включении сведений о ПО и необходимые документы, как и раньше, будет необходимо подать в Минкомсвязи в электронном виде через сайт реестра.

После этого ЦКИКТ в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления будет обязан осуществить проверку заявления и документов. По ее результатам Минкомсвязи либо зарегистрирует заявление, либо откажет в регистрации.

В случае регистрации заявления у ЦКИКТ будет 10 рабочих дней на подготовку проекта экспертного заключения, который впоследствии опубликуют на сайте реестра. Доступ к заключению получат только члены Экспертного совета по ПО при Минкомсвязи. Секретарь назначит ответственных за проверку проекта заключения и содержащихся в нем выводов.

При отсутствии у ответственных членов экспертного совета замечаний к проекту заключения на сайте реестра сформируется бюллетень, подписанный квалифицированной электронной подписью. На основании единогласного решения ответственных членов совета ПО включается в реестр. Если хотя бы один ответственный член совета не согласен с заключением ЦКИКТ, оно выносится на рассмотрение всего экспертного совета, который принимает окончательное решение большинством голосов.

Чем занимается ЦКИКТ

Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий своей задачей называет «решение практических, методических и организационных вопросов, связанных с реализацией государственной политики по импортозамещению». В настоящее время добавление программных продуктов в реестр отечественного ПО осуществляется по методическим рекомендациям Центра.

Поручение о создании ЦКИКТ Президент России Владимир Путин дал по итогам форума «Интернет-экономика» в январе 2016 г. Согласно поручению, Центр создавался на базе Института развития интернета, Ассоциации разработчиков программного обеспечения и Экспертного центра электронного государства.

Директором Центра является Илья Массух — общественный деятель, президент Фонда информационной демократии, член Экспертного совета по программному обеспечению при Минкомсвязи. В должности замглавы Минкомсвязи он проработал с июля 2010 г. по май 2012 г. — в команде Игоря Щеголева. В 2008-2012 гг. Массух принимал участие во внедрении систем электронного правительства и разработке портала госуслуг. Кроме того, он курировал проект онлайн-трансляции выборов Президента России «Вебвыборы-2012». В 1995-2008 гг. работал в представительстве компании IBM.

В конце мая 2017 г. Центр добился отмены госзакупки «Росархивом» программных решений, совместимых с платформой Microsoft Windows и процессорами Intel. В июле 2017 г. по жалобе Центра Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пресекла попытку главного управления по обеспечению деятельности Министерства иностранных дел закупить ПО Microsoft.

Изменения правил работы реестра

За время существования реестра Минкомсвязи неоднократно меняло правила его функционирования. Так, в апреле 2017 г. ведомство засекретило отбор программного обеспечения, попадающего в него

В апреле 2018 г. Минкомсвязи выступило с предложением о внесении в правила процедуры апелляции или досудебного разрешения разногласий между разработчиками ПО и экспертным советом при министерстве.

На апрель 2019 г. пришлись новые коррективы, на этот раз связанные с гарантийным обслуживанием. Они гласят, что после вступления новых правил в силу этим обслуживанием, а также технической поддержкой и модернизацией программ из состава реестра могут заниматься исключительно российские компании без преобладающего иностранного участия или непосредственно граждане России (физлица).

В мае 2020 г. CNews писал о том, что новые рекомендации ЦКИКТ по добавлению программ в реестр отечественного ПО запрещают вносить в него софт, компоненты которого распространяются по свободным лицензиям GPL и MPL. Рекомендации противоречили правилам, установленным Правительством России, и это, по мнению экспертов, могло привести к удалению из реестра десятков программных продуктов, в том числе и ряда российских ОС на базе ядре Linux.

Запрет на иностранный софт в госструктурах

В ноябре 2015 г. Правительство России утвердило разработанные Минкомсвязи ограничения на допуск иностранного ПО при осуществлении государственных и муниципальных закупок, а также правила формирования и ведения Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Закупки госструктур были ограничены продуктами, включенными в реестр, за исключением тех случаев, когда в нем отсутствует ПО с необходимыми характеристиками. Сайт реестра впервые был запущен в январе 2016 г. В декабре 2017 г. в реестр были допущены программные продукты из стран – участниц Евразийского экономического союза.

Для проведения экспертизы ПО на предмет включения его в реестр Минкомсвязи создало специальный экспертный совет. В него вошли представители ведомств, участники по предложениям ассоциаций российских разработчиков ПО, научные и образовательные организации, а также организации, осуществляющие инновационную деятельность или поддержку такой деятельности.

Согласно сведениям, опубликованным Минкомсвязи, по состоянию на 18 августа 2020 г. в реестре насчитывается более 6,8 тыс. продуктов.