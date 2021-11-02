Из реестра российского ПО вычищают продукты «Прогноза», «Астероса» и десятков других ликвидированных компаний

Стал известен список компаний, продукты которых в скором времени могут быть исключены из реестра отечественного ПО при Минцифры. Среди них купленная «Ростелекомом» компания «Старт2ком», которая пыталась отсудить у оператора 430 млн руб. В список попала также пермская компания «Прогноз», продукты которой после затянувшихся проблем перешли компании «Форсайт». В том числе, под угрозой оказались продукты и когда-то крупнейшей ИТ-компании «Астерос». Всего в списке 56 компаний, сведения о которых исключены из Единого государственного реестра юридических лиц.

Чистка бесхозных продуктов

Минцифры в ходе масштабной проверки реестра отечественного софта может исключить 99 программных продуктов 56 прекративших свое существование правообладателей. Среди них — пермский «Прогноз», одна из крупнейших ранее ИТ-компаний России «Астерос» и судившаяся с «Ростелекомом» и потом им же купленная компания «Старт2ком». Полный список организаций и их решений можно скачать с сервера CNews.

Речь идет о тех компаниях, сведения о которых исключены из Единого государственного реестра юридических лиц, поясняют представители ведомства. «Если права на продукт были переданы другому юрлицу, новым правообладателям программных продуктов необходимо оперативно направить в реестр ПО информацию о смене владельца», — продолжают они. В случае, если сведения не поступят в министерство, вопрос об исключении сотни продуктов из реестра будет вынесен на обсуждение на ближайшем очном заседании экспертного совета по ПО при Минцифры.

При этом Минцифры 26 октября 2021 г. сообщало о масштабной проверке реестра и призывало правообладателей проверить корректность опубликованных в нем сведений, а также актуализировать данные о своих продуктах. Так, было выявлено около 900 продуктов с неактуальными данными и от более чем 650 правообладателей была получена и внесена новая информация. Однако с десятками владельцев продуктов на тот момент связаться не удалось, отмечали в ведомстве. После призыва Минцифры около половины ликвидированных компаний сообщили о переходе права собственности на продукт новому владельцу.

На выбывание: «Прогноз»

В списке ликвидированных организаций, как упоминалось выше, оказалась пермская ИТ-компания «Прогноз». Из реестра могут быть исключены его продукты «Прогнозирование баланса трудовых ресурсов», «Прогнозирование потребности в квалифицированных кадрах», «Прогнозирование социально-экономического развития регионов России», Prognoz Learning Solution, а также известная Prognoz Platform.

Стал известен список компаний и продуктов, которые могут быть исключены из реестра ПО Минцифры

Проблемы компании начались в 2015-2016 гг.; тогда стало известно о массовом уходе сотрудников из компании, связанным с невыплатой зарплат. Однако после увольнений в 2016 г. «Прогноз» провел реорганизацию, после которой обязательства по поддержке его продуктов взяла на себя партнерская компания «Форсайт», расположенная в том же офисе. После увольнений в апреле 2017 г. компания была включена в реестр недобросовестных поставщиков.

«Прогноз» занимался разработкой систем визуализации данных и углубленной аналитики. В основе продуктов лежала собственная платформа компании Prognoz Platform. «Форсайт» в конце 2016 г. получил расширенную лицензию на нее с правом ее сублицензирования, доработки, сопровождения, поддержки и модификации.

Еще в начале 2018 г. «Форсайт» характеризовал себя на главной странице своего сайта как «разработчик Prognoz Platform и программных решений для бизнеса, государства и финансовых организаций» (об этом свидетельствуют следы в кэше поисковиков). В дальнейшем компания по всем признакам от «Прогноза» решила дистанцироваться. Описание «Форсайта» на сайте сменилось формулировкой «российский вендор, разработчик инновационной аналитической платформы, функциональных продуктов на ее основе, мобильной платформы для создания защищенных мобильных бизнес-приложений».

«Астерос», дочка «Ростелекома» и другие

Из реестра также может быть исключен продукт «Астерос контакт авиа» компании «Астерос лабс» (дочерняя структура «Астерос консалтинг»). При этом «Астерос» была одной из крупнейших ИТ-компании России, выступив, в частности, подрядчиком в масштабных проектах по проектированию систем безопасности на олимпийских объектах в Сочи и на московском стадионе «Лужники». По итогам 2016 г. интегратор занял 16 строчку в рейтинге CNews100 с годовой выручкой 21,4 млрд руб. Однако уже в августе 2018 г. компания была признана банкротом. Причина банкротства — долг в размере 8,5 млрд руб. Среди кредиторов находились Сбербанк, Тинькофф банк, «Аувикс», «Нетвилл» и др.

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Помимо «Астероса», покинуть реестр могут и продукты «дочки» «Ростелекома» — «Старт2ком», некогда ведущего разработчиков ПО для систем управления расчетно-сервисным обслуживанием в сфере телекоммуникационного бизнеса. Среди продуктов, которые могут быть исключены — автоматизированная система расчетов за услуги связи «Старт», система автоматизированное централизованное бюро ремонта оператора электросвязи, система учета технических ресурсов оператора электросвязи и автоматизированная система расчетов «Премьер-старт IP». В декабре 2018 г. «Ростелеком» купил компанию. При этом «Старт2ком» пыталась отсудить у «Ростелекома» 430 млн руб., однако сразу после покупки компании за 490 млн руб. иск был отозван. Именно «Премьер-старт IP», который может быть исключен из реестра, стал причиной иска к оператору. Согласно картотеке арбитражных судов, «Старт2ком» требовал от «Ростелекома» выплаты из-за неправомерного использования данного ПО.

Среди кандидатов на вылет есть и ПО госструктур, например, авторства ФГУП «Федеральный научно-производственный центр производственное объединение "Старт" им. М. В. Проценко» и ФГАУ «Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций».

Предыстория зачистки реестра

В начале сентября 2021 г. замглавы Минцифры Максим Паршин рассказал CNews о планах провести тотальную ревизию реестра российского ПО. Позже CNews выяснил, что заветный реестр могут покинуть до 30% продуктов.

Основанием для исключения ПО из реестра могут быть не только иностранные решения, но и устаревшие данные о продукте. Помимо этого, Минцифры проверит еще один важный параметр — компания, отвечавшая за разработку той или иной программы в составе реестра, должна управляться российской организацией или гражданином России. Также разработчик должен обладать исключительными правами на свое ПО и его компоненты, а сами приложения должны свободно продаваться на территории России.