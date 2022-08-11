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«Интерпроком» и «Аскон» заключили партнерское соглашение

«Интерпроком», российский системный интегратор, и «Аскон», российский разработчик инженерного программного обеспечения, подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому «Интерпроком» получает авторизацию на продажу CAD- и PLM-решений «Аскон» и оказание сервисных услуг.

В рамках взаимодействия компании намереваются объединить усилия по устранению зависимости профильных заказчиков реального сектора экономики от зарубежного ПО в целях обеспечения непрерывности и устойчивости работы предприятий в условиях внешних санкций и ограничений. Планы по сотрудничеству включают оказание поддержки заказчикам как по выстраиванию дорожной карты импортозамещения для критически важных ИТ-систем, так и по осуществлению цифровой трансформации бизнес-процессов на всем жизненном цикле изделий и систем.

«Компания «Интерпроком» планомерно выстраивает технологическую кооперацию с российскими производителями аппаратных и программных систем в рамках ключевых направлений работы. Подписание данного соглашения является важной вехой на пути импортозамещения в наших проектах программного обеспечения зарубежных вендоров в категории CAD/CAM/CAE/PLM. Уверены, что благодаря поддержке со стороны специалистов «Аскон» мы сможем сделать это наиболее эффективно и гибко. Объединив отечественные решения от компании «Аскон» и системы «Аксиома» для управления техническим обслуживанием и ремонтами от компании «Интерпроком», заказчики получат возможность обеспечить импортозамещение, начиная с проектирования и производства изделий до ввода в эксплуатацию и утилизации», – сказал Борис Мартынов, коммерческий директор компании «Интерпроком».

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Облачные сервисы

«Свои отношения с партнёрами «Аскон» строит на принципах взаимовыгодного сотрудничества, общности интересов и доверия. Мы не только предоставляем мощные цифровые инструменты для решения широкого спектра инженерных задач разного уровня сложности, но и уделяем большое внимание методологии внедрения и технической поддержке своих партнёров. Такой подход помогает обеспечивать высокий уровень сервиса для клиентов. Мы рады, что в лице специалистов «Интерпроком» ряды наших партнеров пополнила еще одна профессиональная команда», – отметил Анатолий Гуревич, директор бизнес-направления «Интеграция» компании «Аскон».

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