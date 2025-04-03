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Государственный университет управления включил российскую ЕАМ-платформу «Аксиома» 3.0 в программу обучения студентов

Институт информационных систем ГУУ с февраля 2025 года включил в обучение студентов бакалавриата очной формы обучения направлений подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» и 38.03.05 «Бизнес-информатика» изучение российской ЕАМ-платформы «Аксиома» 3.0, разработанной компанией «Интерпроком». Об этом CNews сообщили представители «Интерпроком».

В программе дисциплины «Корпоративные информационные системы» один из разделов посвящен современным концепциям организации стандартных бизнес-процессов в области технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОиР) и получению навыков их настройки в российском EАМ-продукте.

На лекционные занятиях студенты изучают общие теоретические вопросы построения корпоративных информационных систем, стандартные бизнес-процессы в области ТОиР, современные подходы к их организации, теорию построения ЕАМ-систем, обзор рынка ЕАМ-систем.

На лабораторных занятиях приобретают навыки работы с программным продуктом «Аксиома» и навыки настройки программного продукта для отражения специфики организации процессов ТОиР конкретного предприятия. Студенты выполняют набор лабораторных работ, включая работу с модулями: «База данных оборудования», «Склад», «Управление персоналом ТоиР», «Управление плановыми работами», Управление внеплановыми работами, «Закупки» и др.

Лабораторные работы выполняются в компьютерных классах университета. Специалисты компании «Интерпроком» специально для студентов ГУУ подготовили стенд с примерами ЕАМ-систем конкретных предприятий в программном продукте «Аксиома». Техническая поддержка стенда, например, управление пользователями, резервное копирование и т.д. осуществляется специалистами компании.

Защита лабораторных работ производится согласно учебному графику и включает демонстрацию в среде программного продукта «Аксиома» выполненных заданий и ответы на вопросы по тематике лабораторной работы.

В конце обучения студенты выполняют итоговую практическую работу, демонстрирующую усвоение как теоретических знаний в области ТОиР, так и навыки работы с программным продуктом, и сдают зачет.

Специалисты компании «Интерпроком» приезжают на занятия в ГУУ, чтобы делиться со студентами опытом ведения реальных ЕАМ-проектов, отвечать на вопросы, контролировать качество обучения. По результатам обучения некоторым студентам будет предложено прохождение практики, а в дальнейшем стажировка или работа в компании «Интерпроком». Это позволит студентам использовать полученные в ГУУ знания, умения и навыки на реальных проектах.

«Мы стремимся, чтобы выпускники ГУУ обладали глубокими теоретическими знаниями как в области информационных технологий, так и в области менеджмента, — сказала доцент кафедры информационных систем Института информационных систем ГУУ Анна Терехова. — Но не менее важно, чтобы они имели практические навыки работы с современными российскими ИТ-продуктами. Именно такое сочетание обеспечивает нашим выпускникам востребованность на рынке труда. Платформа «Аксиома» в настоящее время активно набирает популярность на рынке систем подобного класса. Поэтому ее выбор в качестве ключевого инструмента демонстрации возможностей программного продукта класса ЕАМ закономерен».

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