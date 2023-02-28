Платформа «Аксиома» от «Интерпроком» совместима с «Ред ОС»

Разработчики программного обеспечения «Интерпроком» и «Ред софт» протестировали платформу «Аксиома» на работоспособность в среде операционной системы «Ред ОС». Результат отражен в двустороннем сертификате. Об этом CNews сообщили представители «Интерпроком».

Платформа «Аксиома» – отечественное программное обеспечение для управления производственными активами любой сложности, корпоративным имуществом, техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР). Позволяет уменьшить стоимость владения и эксплуатации активов, продлить срок их службы, сократить расходы на техническое обслуживание и ремонт, а также упростить регистрацию и учет. Включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (№2997).

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (№3751).

«Задача импортозамещения является одной из важных составляющих обеспечения ИТ-суверенитета нашей страны и получила приоритет самого высокого уровня. Для наших разработчиков важно не просто предоставить заказчику отечественное решение или платформу, но позаботиться о максимально возможной бесшовной интеграции с российским инфраструктурным слоем. Тестирование и подтверждение работоспособности платформы «Аксиома» на «Ред ОС» отвечает запросам по импортозамещению наших заказчиков из ведущих отраслей экономики, где материальные активы играют критически важную роль, а эффективное управление ими является одним из важнейших факторов повышения непрерывности и устойчивости работы предприятий», — отметил Алексей Гладков, директор по управлению разработками компании «Интерпроком».

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«Процесс перехода на российское программное обеспечение требует от заказчиков и разработчиков взвешенного подхода и взаимодействия. Мы слышим пользователей «Ред ОС» и развиваем технологическое партнерство и экосистему операционной системы «Ред ОС» так, чтобы предоставить организациям необходимые инструменты для реализации деловых процессов. Это необходимая составляющая безболезненного перевода ИТ-инфраструктуры на отечественное ПО. Благодарим коллег из компании «Интерпроком» за сотрудничество», — сказал заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.