Разделы

ПО Софт
|

Платформа «ФормИТ» получила сертификат совместимости с СУБД Tantor Postgres

Компании DIS Group и «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») завершили тестирование и подтвердили полную совместимость платформы «ФормИТ» с СУБД Tantor Postgres в редакции Special Edition. Результаты испытаний подтверждены сертификатами, выданными в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В ходе тестирования специалисты проверили работу «ФормИТ» версий 1.3.1 и 1.5.1 в связке с СУБД Tantor Postgres и убедились в полной функциональности всех компонентов программного стека.

Tantor Postgres — надежная СУБД, обеспечивающая производительную работу высоконагруженных систем в ИТ-инфраструктурах любого масштаба, а также защищенную обработку данных высокой степени конфиденциальности.

«ФормИТ» от DIS Group представляет собой кросс-отраслевую платформу для извлечения, преобразования и загрузки данных (ETL-платформа), включенную в реестр Минцифры. Она помогает компаниям создавать единое цифровое пространство для работы с финансовыми данными, включая их консолидацию и обмен.

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

«Сотрудничество DIS Group и «Тантор Лабс» открывает новые возможности для клиентов, позволяя использовать синергию «ФормИТ» и СУБД Tantor Postgres в проектах по интеграции данных и построению аналитических хранилищ. Заказчики по достоинству оценят бесшовное взаимодействие наших решений», — сказал Олег Гиацинтов, технический директор DIS Group.

«Совместная работа нашей СУБД Tantor Postgres и платформы «Плюс7 ФормИТ» открывает новые возможности для безопасной и продуктивной корпоративной коммуникации. Теперь создание и обмен важными документами происходят в среде, где безопасность гарантирована, а производительность выведена на новый уровень», — отметил Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России

Российские автоперевозчики требуют убрать с дорог незаконные глушилки из-за сбоев навигаторов

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн

Max должен быть у всех. Российский госмессенджер принудительно установят на все новые смартфоны. Опрос

Роман Конарев, «Платформа СУПеР»: Во многих компаниях до сих пор скорость предоставления ИТ-ресурсов измеряется даже не часами, а днями

В России создан первый в мире симулятор для тренировки борьбы с БПЛА

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще