Платформа «ФормИТ» получила сертификат совместимости с СУБД Tantor Postgres

Компании DIS Group и «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») завершили тестирование и подтвердили полную совместимость платформы «ФормИТ» с СУБД Tantor Postgres в редакции Special Edition. Результаты испытаний подтверждены сертификатами, выданными в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В ходе тестирования специалисты проверили работу «ФормИТ» версий 1.3.1 и 1.5.1 в связке с СУБД Tantor Postgres и убедились в полной функциональности всех компонентов программного стека.

Tantor Postgres — надежная СУБД, обеспечивающая производительную работу высоконагруженных систем в ИТ-инфраструктурах любого масштаба, а также защищенную обработку данных высокой степени конфиденциальности.

«ФормИТ» от DIS Group представляет собой кросс-отраслевую платформу для извлечения, преобразования и загрузки данных (ETL-платформа), включенную в реестр Минцифры. Она помогает компаниям создавать единое цифровое пространство для работы с финансовыми данными, включая их консолидацию и обмен.

«Сотрудничество DIS Group и «Тантор Лабс» открывает новые возможности для клиентов, позволяя использовать синергию «ФормИТ» и СУБД Tantor Postgres в проектах по интеграции данных и построению аналитических хранилищ. Заказчики по достоинству оценят бесшовное взаимодействие наших решений», — сказал Олег Гиацинтов, технический директор DIS Group.

«Совместная работа нашей СУБД Tantor Postgres и платформы «Плюс7 ФормИТ» открывает новые возможности для безопасной и продуктивной корпоративной коммуникации. Теперь создание и обмен важными документами происходят в среде, где безопасность гарантирована, а производительность выведена на новый уровень», — отметил Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».