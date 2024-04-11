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Вышла новая версия платформы для работы с данными «Плюс7 ФормИТ»

Компания DIS Group представила новую версию многофункциональной платформы для интеграции, обеспечения качества и маскированию данных «Плюс7 ФормИТ».

В версии 1.5.1 платформы пользователям стал доступен более широкий набор совместимых систем управления баз данных. Обновленная платформа поддерживает последние версии PostgreSQL, Greenplum, Hadoop и некоторые российские сборки на их основе. Решение позволяет настроить процессы наполнения хранилищ и озер данных и обмена информацией в гетерогенной инфраструктуре заказчиков.

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Кросс-отраслевая платформа «Плюс7 ФормИТ» используется для интеграции, сбора и обмена корпоративными данными любого формата и сложности, обеспечения качества данных, их обогащения, а также защиты данных путем их маскирования. С ее помощью компании могут создать единое цифровое пространство и повысить эффективность работы с данными: консолидировать их и оперативно обмениваться ими внутри организации, с партнерами и клиентами. Решение помогает интегрировать информацию из множества корпоративных ресурсов, включая файлы, веб-формы и электронную почту.

Олег Гиацинтов, технический директор DIS Group, сказал: «Платформа «Плюс7 ФормИТ» за короткий срок завоевала доверие наших клиентов, ее используют крупнейшие российские банки, промышленные предприятия и торговые компании для эффективной работы с корпоративными данными. С момента запуска в 2022 г. решение постоянно совершенствовалось. Обновленная версия позволит расширить спектр возможностей пользователей по интеграции с базами данных на основе open source-решений».

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