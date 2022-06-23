DIS Group анонсировала российское решение для формирования сложноструктурированных документов и интеграции данных

Plus7 FormIT интегрирует корпоративные данные для автоматического создания, воспроизведения и рассылки персонализированных документов любого формата и сложности. По предварительным данным, с новым решением скорость получения информации бизнес-подразделениями может вырасти на 60%. Бизнес-пользователи, не обладающие навыками программирования, могут работать в визуальной среде no-code самостоятельно, без помощи ИТ-специалистов. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

Среди ключевых сценариев использования решения – формирование и рассылка персонализированных документов для сотрудников организации либо индивидуальных предложений для клиентов. Все документы создаются на основе консолидированных данных, формируемых Plus7 FormIT из различных корпоративных информационных систем и из любых других источников данных, включая файлы, веб-формы, электронную почту и другие сервисы. Система позволяет обрабатывать любые типы данных на любых языках, обогащать и профилировать данные, а также оценивать их качество. Интеграционный механизм решения также может быть использован для выполнения других интеграционных проектов, таких как миграция данных, межсистемная интеграция и построение хранилищ данных.

Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group: «Быстрый обмен актуальной, достоверной и персонализированной информацией лежит в основе процессов современных крупных компаний. Персонализированный подход нужен бизнесу и для общения клиентом, который ожидает индивидуального подхода и релевантного для себя предложения. В то же время на формирование и выгрузку одного персонализированного документа, если она делается «вручную», может уходить от трех часов до суток. Plus7 FormIT не только ускоряет этот процесс на 60% за счет мощного механизма интеграции данных, но и позволяет автоматизировать любые внешние и внутренние коммуникации, вне зависимости от их сложности и интенсивности».

Plus7 FormIT позволяет выгружать информацию из источников данных как по расписанию, так и «на лету», и формировать слой хранения консолидированной информации для последующего формирования отчетов в аналитических системах.

Решение разработано российской компанией Data Инновации и является частью Plus7 – первой российской end-to-end линейки решений для комплексной цифровой трансформации организации. Все решения линейки на российском рынке представляет компания DIS Group в качестве авторизованного партнера «Data инновации».

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DIS Group – компания, предлагающая решения в области управления данными, бизнес-аналитики, защиты информации на базе российских и мировых технологий, а также осуществляющая консалтинг и внедрение проектов по данным направлениям.

«Data инновации» – российская компания, центр разработки программного обеспечения. Портфолио компании включает в себя ряд решений по автоматизации бизнес-процессов, работе с данными и управлению знаниями для государственных и коммерческих организаций. Разработка решений ведется в России. Все учредители компании являются резидентами России.