Три продукта линейки Plus7 вошли в реестр российского ПО Минцифры

Решения Plus7 Forsage Platform, Plus7 FormIT и Plus7 MayaK официально вошли в Реестр российского ПО Минцифры, сообщили CNews представители DIS Group – компании, представляющей решения для цифровой трансформации и управления данными. Теперь данные продукты могут использоваться не только коммерческими организациями, но и государственными органами и компаниями с государственным участием.

Платформа Plus7 Forsage Platform (запись в реестре №15070 от 03.10.2022) предназначена для разработки решений по автоматизации процессов компании и позволяет сроки и стоимость автоматизации и цифровизации в три раза (по сравнению с написанием программного кода «с нуля»)

Plus7 FormIT (запись в реестре №15077 от 03.10.2022) позволяет ускорить получение информации до 60% за счет интеграции корпоративных данных, а также автоматического создания, воспроизведения и рассылки персонализированных документов любого формата и сложности

Система управления знаниями Plus7 MayaK (запись в реестре №14349 от 26.07.2022) предназначена для оптимизации работы контакт-центров, подразделений продаж и field force, а также для повышения эффективности внутренних коммуникаций и обучения новых сотрудников.

«Линейка Plus7 предназначена для комплексной цифровой трансформации на основе российских, полностью импортонезависимых технологий. Вместе с партнерами из "Data инновации" мы работаем над тем, чтобы представить российским компаниям решения высочайшего класса и сделать это в кратчайшие сроки. Рассчитываем, что в скором времени сможем поделиться новостями о включении в реестр оставшихся продуктов линейки», – отметил Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.



Решения разработаны российской компанией «Data инновации» и являются частью Plus7 – первой российской end-to-end линейки решений для комплексной цифровой трансформации организации. Все решения линейки на российском рынке представляет компания DIS Group в качестве авторизованного партнера «Data инновации».

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DIS Group – компания, предлагающая решения в области управления данными, бизнес-аналитики, защиты информации на базе ведущих технологий, а также осуществляющая консалтинг и внедрение проектов по данным направлениям.

«Data инновации» – российская компания, центр разработки программного обеспечения. Портфолио компании включает в себя ряд решений по автоматизации бизнес-процессов, работе с данными и управлению знаниями для государственных и коммерческих организаций.