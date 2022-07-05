DIS Group представила пакет решений для автоматизации корпоративных процессов

DIS Group представила Plus7 Forsage Platform – low-code-платформу для разработки решений по автоматизации процессов компаний. Комплекс программных компонентов конфигурируется по принципу конструктора и может помочь сократить сроки разработки более чем в 3 раза. На базе платформы также представлены готовые решения для управления инвестиционно-инновационной деятельностью и комплексной автоматизации логистики.

Решение по управлению инвестиционно-инновационной деятельностью Plus7 Pulse оптимизирует управление специализированными проектами компании и оптимизирует процесс принятия решений. Ключевые функциональные возможности включают инициацию, планирование и контроль ведения проекта, учёт результатов, а также сопровождение закупок и контрактов и формирование отчётности. Предварительные итоги работы видны на каждом из этапов, что позволяет оперативно принять решение о продолжении проекта, его завершении или дополнительных мерах, включая инвестиционную поддержку.

Решение Plus7 Smart Logistics обеспечивает комплексную автоматизацию сборных перевозок, включая подбор перевозчика и распределение нестандартных грузов. Сформировав запрос на перевозку, отправитель груза получает подборку лучших предложений от поставщиков логистических услуг. Перевозчики допускаются к участию в торгах только после проверки и получения аккредитации.

Платформу Plus7 Forsage Platform также можно использовать в качестве базы для разработки других решений. По сравнению с написанием стандартного программного кода с нуля платформа может позволит сократить сроки и стоимость автоматизации и цифровизации различных участков бизнеса в 3 раза.

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Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group, сказал: «Управление инвестиционно-инновационной деятельностью и организация грузоперевозок – сложнейшие процессы, особенно в период турбулентности в экономике. Их автоматизация позволяет сократить до 25% издержек компании. Однако в каждом бизнесе есть свои специфические процессы, для которых не подходят стандартные решения. Мы рады предложить нашим клиентам инструмент Plus7 Forsage Platform, который позволит выстроить автоматизацию по индивидуальным меркам, с учётом особенностей и задач каждой организации».

Решения разработаны российской компанией «Data инновации» и являются частью Plus7 –российской end-to-end-линейки решений для комплексной цифровой трансформации организации. Все решения линейки на российском рынке представляет компания DIS Group в качестве авторизованного партнёра «Data инновации».