Merlion и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации

Merlion и DIS Group, подписали дистрибьюторское соглашение и договорились о совместном продвижении российских продуктов для цифровой трансформации – системы управления знаниями «Плюс7 маяк» и ETL-решения «Плюс7 формит».

Компания Merlion с 1992 г. занимается дистрибуцией ведущих российских и мировых решений для различных сфер и отраслей. В её портфель входит программное обеспечение в области информационной безопасности, автоматизации бизнес-процессов, системы управления базами данных и др.

Экспертиза Merlion также включает в себя внедрение и развитие систем управления обучением (Learning Management Systems, LMS), возможности которых отчасти пересекаются с функциональностью систем управления знаниями, дополняют и обогащают его.

Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion, сказал: «Более 30 лет мы помогаем российскому бизнесу становиться эффективнее. Для нашего дистрибьюторского портфеля мы подбираем продукты, которые позволяют отечественным компаниям решать ключевые бизнес-задачи. Качественное управление данными и активом знаний – залог гибкости компании и роста её операционной эффективности даже в периоды турбулентности. Партнёрство с компанией DIS Group позволит предложить нашим партнерам и их заказчикам мощное и надёжное российское ПО в этих областях».

Система управления знаниями «Плюс7 маяк» позволяет оптимизировать работу контакт-центров, полевых сотрудников, служб поддержки, а также выстроить внутрикорпоративные коммуникации. Предназначена для различных отраслей, в том числе страхования, здравоохранения, промышленности и ритейла.

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Решение «Плюс7 формит» позволяет интегрировать данные из различных корпоративных информационных систем, а также любых других источников данных, включая файлы, веб-формы, электронную почту и другие сервисы. Помимо интеграции данных, решение также обеспечивает контроль и повышение их уровня качества. Может повысить скорость получения информации на 60%.

Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group, сказал: «Взрывной рост спроса на отечественное ПО, который начался в 2022 г., продолжается. Закрыть потребности российских заказчиков качественно и быстро можно только при условии сотрудничества и обмена экспертизой между компаниями, обладающими опытом в этой сфере. Партнёрство с Merlion – важный шаг для DIS Group, который поможет нам стать ещё эффективнее в интересах наших клиентов».

В дальнейшем Merlion и DIS Group планируют совместно продвигать полный стек технологий для управления данными и цифровой трансформации. Помимо «Плюс7 маяк» и «Плюс7 формит», он будет включать другие решения из линеек «Плюс7» и «Юниверс».