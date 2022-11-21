Платформа управления данными Plus7 EDM включена в реестр российского ПО

Решение вошло в реестр под номером 15274 (запись от 25.10.2022). По итогам включения в реестр платформа сможет быть использована для работы с данными не только в частных, но и в государственных организациях, а также в компаниях с государственным участием и органах государственного управления. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

Платформа Plus7 EDM позволяет выстраивать внутри организации весь процесс работы с данными и управления ими. Сюда входят возможности запроса данных, описания показателей, проверки качества данных, их интеграция и, наконец, предоставления данных.

С помощью решения также можно сформировать единый бизнес-глоссарий, унифицирующий все ключевые термины и показатели в компании. По данным независимых исследований, внедрение такого каталога может ускорить окупаемость инвестиций (ROI) в три раза.

Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group: «В ходе недавнего исследования DIS Group более 62% респондентов заявили, что ждут российское коробочное решение в сфере управления данными. Причина такой востребованности в том, что правильно выстроенная работа с данными влияет на все ключевые процессы компании и ее операционную эффективность. Вместе с партнерами из компании Data Инновации мы приложили все усилия, чтобы в кратчайшие сроки предложить решение с мощным функционалом, подходящее не только для коммерческих организаций, но и для госсектора».

Решение Plus7 EDM разработано российской компанией «Data инновации» и является частью Plus7 – первой российской end-to-end линейки решений для комплексной цифровой трансформации организации. Все решения линейки на российском рынке представляет компания DIS Group в качестве авторизованного партнера «Data инновации».

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DIS Group – компания, предлагающая решения в области управления данными, бизнес-аналитики, защиты информации на базе ведущих российских и мировых технологий, а также осуществляющая консалтинг и внедрение проектов по данным направлениям.

«Data инновации» – российская компания, центр разработки программного обеспечения. Портфолио компании включает в себя ряд решений по автоматизации бизнес-процессов, работе с данными и управлению знаниями для государственных и коммерческих организаций. Разработка решений ведется в России.