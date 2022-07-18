DIS Group анонсировала комплексное российское решение по управлению данными и информацией

Plus7 EDM (Enterprise Data Management) – решение для эффективного описания данных, создания корпоративных каталогов данных и бизнес-глоссариев. Применение Plus7 EDM позволит значительно ускорить процессы бизнес-анализа, системного анализа и разработки. По предварительным оценкам, time-to-market (период, который проходит от момента создания продукта до его поступления в продажу) может сократиться более чем в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

Функциональные возможности Plus7 EDM покрывают весь процесс управления данными от запроса на данные до их предоставления, включая возможность описания показателей, проверку качества данных и процесса их интеграции.

В отличие от решений по управлению данными, представленных на сегодняшний день на рынке, Plus7 EDM позволяет автоматически реализовывать финальные структуры, в том числе отчеты, базы данных, выгрузки в Hadoop и т.д.

Формируемый с помощью Plus7 EDM бизнес-глоссарий обеспечивает единое понимание всех ключевых бизнес-показателей и терминов в компании. Эта единая версия правды повышает достоверность информации, обеспечивает прозрачность данных и целевой уровень их качества. Скорость работы с данными таким образом повышается три-пять раз, а вероятность ошибки снижается на 40-60%.

Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group: «Весь процесс Data Governance изначально нацелен на ускорение системной и бизнес-аналитики. Правильный подход к управлению данными кратно повышает эффективность процессов компании. Так, согласно независимым исследованиям, внедрение корпоративного каталога данных ускоряет окупаемость инвестиций в три раза. Наша цель – предложить российским клиентам отечественное решение по управлению данными, которое не уступает лучшим мировым аналогам, а в части автоматической реализации финальных структур даже превосходит их».

Решение Plus7 EDM разработано российской компанией «Data инновации» и является частью Plus7 – первой российской end-to-end линейки решений для комплексной цифровой трансформации организации. Все решения линейки на российском рынке представляет компания DIS Group в качестве авторизованного партнера «Data инновации».

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DIS Group – компания, предлагающая инновационные решения в области управления данными, бизнес-аналитики, защиты информации на базе ведущих российских и мировых технологий, а также осуществляющая консалтинг и внедрение проектов по данным направлениям.

«Data инновации» – российская компания, центр разработки программного обеспечения. Портфолио компании включает в себя ряд решений по автоматизации бизнес-процессов, работе с данными и управлению знаниями для государственных и коммерческих организаций. Разработка решений ведется в России.