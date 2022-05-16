Импортозамещенный аналог системы управления знаниями KMS Lighthouse анонсирован в России

Российская команда, ранее разработавшая систему управления знаниями KMS Lighthouse, представила ее аналог, адаптированный для внутреннего рынка. Решение Plus7 MayaK полностью дублирует функционал KMS Lighthouse, поддерживается на российских операционных системах AstraLinux/AltLinux/RedOS и будет совместимо с базой данных PostgreSQL. Внедрением решения и реализацией проектов будет заниматься компания DIS Group. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

Система управления знаниями Plus7 MayaK предназначена для оптимизации работы контакт-центров, подразделений продаж и field force. Омниканальный доступ к единой, постоянно обновляемой корпоративной базе знаний значительно ускоряет обслуживание клиентов и сокращает число ошибок, что улучшает клиентский опыт и помогает сократить издержки и операционные расходы компании. Кроме того, Plus7 MayaK может быть использована для повышения эффективности внутренних коммуникаций и обучения новых сотрудников. Решение уже подано на регистрацию в Федеральную службу по интеллектуальной собственности «Роспатент».

Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group: «KMS Lighthouse входит в число лучших мировых систем управления знаниями. Неудивительно, что израильская компания Aman Group в свое время приобрела права на эту российскую разработку, планируя продвигать ее на международные рынки. Однако сейчас, когда на первое место вышла потребность в импортозамещении, разработчики решили предоставить российскому бизнесу полностью отечественный аналог системы. Совместно с центром разработки “Дата инновации” мы рады представить российскому бизнесу решение Plus7 MayaK, которое не только не уступает изначальной версии системы, но даже превосходит ее по некоторым параметрам – например, совместимости с базами данных и ОС на основе Linux».

Система управления знаниями Plus7 MayaK полностью соответствует требованиям Единого реестра российского ПО и будет доступна как в формате on-premise, так и на платформах российских облачных провайдеров, в том числе Yandex.Cloud и DataLine.

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DIS Group – компания, предлагающая решения в области управления данными, бизнес-аналитики, защиты информации на базе ведущих российских и мировых технологий, а также осуществляющая консалтинг и внедрение проектов по данным направлениям.

ООО «Дата инновации» – российская компания, центр разработки программного обеспечения. Портфолио компании включает в себя ряд решений по работе с данными и знаниями, предназначенных для автоматизации государственных и коммерческих организаций. Разработка решений ведется в России. Все учредители компании являются резидентами России.

Plus7 MayaK – система управления знаниями, нацеленная на повышение эффективности внешних коммуникаций и внутрикорпоративных взаимодействий. В основе системы лежит постоянно обновляемая база информации и развитые интерфейсы интеграции с внешними системами, включая CRM, телефонию, корпоративный веб-сайт, чат-боты и др.