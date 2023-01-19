DIS Group обеспечит полный цикл управления данными на российских технологиях

В портфель DIS Group вошли решения «Юниверс MDM», «Юниверс DG», «Юниверс ETL» и «Юниверс DQ». Вместе с линейкой «Плюс 7» они сформируют полный стек российских продуктов по управлению данными, который может применяться как в частных компаниях, так и в государственных организациях. DIS Group будет осуществлять продажу решений «Юниверс» и внедрение проектов на эксклюзивной основе. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

«Юниверс MDM» – решение по управлению мастер-данными, база для создания единой системы управления ключевыми данными компании. Основная цель таких проектов – повысить операционную эффективность компании и её ключевых бизнес-процессов.

«Юниверс DG» (Data Governance) позволяет выстраивать полный цикл управления данными в организации, включая ведение общей бизнес-терминологии, визуализацию потоков происхождения данных, мониторинг и поддержку целевого уровня их качества, а также построение моделей и аналитики любой сложности. В ходе исследования DIS Group свыше 62% респондентов – представителей крупных компаний заявили об острой необходимости отечественных решений по управлению данными для своего бизнеса.

«Юниверс smartETL» – решение для интеграции данных, основанное на технологиях open source. Возможности продукта позволяют эффективно использовать его для наполнения озёр данных, тогда как задачи по миграции и синхронизации данных, а также построению хранилищ будут решаться преимущественно с помощью Plus7 FormIT.

«Юниверс DQ» (Data Quality) обеспечивает стандартизацию, очистку и консолидацию данных, позволяя компании поддерживать целевой уровень качества данных для различных задач. Возможности решения также включают мониторинг качества данных и получение отчётов по нему.

Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group: «Технологии, лежащие в основе решений “Юниверс”, прошли проверку временем и зарекомендовали себя. Наша цель – помогать российскому бизнесу осуществлять цифровую трансформацию и предоставлять для этого лучшие из возможных решений по работе с данными. Полный стек отечественных технологий по управлению данными позволит каждой компании выстраивать свою индивидуальную стратегию цифровой трансформации и при этом не опасаться, что решения вдруг исчезнут с российского рынка».

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Помимо продажи и внедрения решений, DIS Group также будет осуществлять консалтинг и техническую поддержку в рамках проектов.

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DIS Group уже более 17 лет предлагает решения в области управления данными, бизнес-аналитики, защиты информации на базе ведущих российских и мировых технологий, а также осуществляет консалтинг и внедрение проектов по данным направлениям. Среди клиентов DIS Group – компании России и СНГ в финансовой, телекоммуникационной, нефтегазовой и других сферах.