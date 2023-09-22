«Магнит» и DIS Group реализовали совместный проект по внедрению платформы управления данными

Розничная сеть «Магнит» при поддержке DIS Group реализовала проект по внедрению платформы управления данными Magnit Data. Цель проекта – объединить все существующие наработки под одним решением, которое станет более понятным и доступным для 10 тыс. пользователей данных в компании. Технология поможет повысить эффективность управленческих решений на основе качественных данных.

«Магнит» постоянно совершенствует процессы управления данными, уделяя особое внимание культуре владения данными в бизнес-подразделениях и измерению качества по критическим элементам данных. Применение технологий DIS Group позволило «Магниту» заложить фундамент для более высокой точности и прозрачности в описании данных.

В результате команды, разрабатывающие решения на основе данных, снизили time-to-market (время от разработки идеи до реализации продукта). За счет этого компания сократит затраты на производство и поддержку таких решений и быстрее начнет применять их в бизнесе. На 2024 г. запланировано измерение результатов и проверка их соответствия ожидаемым бизнес-эффектам.

Олег Молчанов, руководитель направления по метаданным в департаменте по работе с данными розничной сети «Магнит», сказал: «У «Магнита» большой опыт в создании и эксплуатации собственных решений по управлению данными: каталог витрин корпоративного хранилища данных, портал корпоративной отчетности, виртуальный помощник в виде чат-бота, инструменты для анализа происхождения и зависимостей между объектами хранилища, их разметки и управления доступами к данным. На старте проекта у нас было четкое представление, чего не хватало для успешного развития. DIS Group показал богатую техническую экспертизу во внедряемых решениях и наличие опыта работы с нестандартными кейсами».

Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group, сказал: «Понимание индустриальной специфики DIS Group помогло внедрению технологий по управлению данными в бизнес-процессы крупнейшего ритейлера страны. В компаниях подобного масштаба эффективная, быстрая и бесперебойная работа с данными – необходимое условие для успешной работы и развития».