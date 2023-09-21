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DIS Group и ПИК реализует проект по внедрению отечественного MDM-решения

ПИК совместно с DIS Group реализует проект по внедрению отечественного решения «Юниверс MDM».

Цель – создать единое пространство для НСИ, улучшить процесс анализа информации по клиентам и решить проблему с дублированием и расхождением данных в различных системах.

Внедрение «Юниверс MDM» направлено на обеспечение единства представления массивов данных во всех информационных системах. Это позволит наладить процессы управления данными, увеличить производительность и улучшить качество данных, а также сократить количество ручного труда.

«Управление мастер-данными – это стратегическая инвестиция в оптимизацию бизнес-процессов. Мы уверены, что вектор технологического развития компании – путь к ее бесперебойной работе и успешному развитию», – сказал Иван Ухин, компания ПИК.

«Юниверс MDM» позволяет сформировать и развивать единую систему управления ключевыми данными компании. Решение зарегистрировано в реестре отечественного ПО Минцифры, совместимо с отечественными ОС и уже успешно внедрено в Департаменте информационных технологий и таких компаниях как РЖД и «Русгидро». Помимо этого, продукт применяется в странах ближнего и дальнего зарубежья.

«Основная задача DIS Group в таких проектах – повысить операционную эффективность компании и её ключевых бизнес-процессов. Одним из таких процессов ПИК, крупнейшего девелопера страны, однозначно является управление мастер-данными – мы для этой цели предложили лучшее, на наш взгляд, решение в своей области от российского разработчика ПО «Юниверс дата», – сказал Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.

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