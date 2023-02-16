«Ростелеком» и DIS Group разработают решения в области управления корпоративными данными

«Ростелеком» и DIS Group объявили о сотрудничестве в области управления большими данными и аналитики для решения задач цифровой трансформации российских компаний. Бизнес-решения будут разрабатываться на базе собственных Data-продуктов партнеров, что значительно расширит возможности и функциональность ИТ-решений.

«Платформа управления данными» от «Ростелекома» предназначена для бизнес-задач, связанных с большим объемом данных: от построения корпоративных хранилищ и озер до сложной аналитики на базе искусственного интеллекта. Платформа «Ростелекома» обеспечивает сбор, обработку и анализ данных для компаний различных отраслей, включая промышленность, медицину, страхование, логистику и государственный сектор. Функциональность можно использовать для оптимизации бизнес-процессов компании, создания цифровых двойников, формирования и проверки бизнес-гипотез, а также построения аналитики.

Сотрудничество с DIS Group позволит значительно расширить возможности платформы управления данными «Ростелекома», в том числе оценивать качество, профилировать и приводить данные к требуемому уровню качества независимо от метрики. DIS Group предлагает комплексную линейку решений в области управления данными, владеет актуальными методиками, практиками и инструментами в этой сфере.

Одним из ключевых продуктов линейки DIS Group является ETL-платформа «Плюс7 формит», которая позволяет интегрировать данные из различных корпоративных информационных систем, а также других источников, включая файлы, веб-формы, электронную почту и другие сервисы. Удобные визуальные интерфейсы позволят ускорить разработку процессов интеграции и управления качеством данных в несколько раз по сравнению с другими решениями.