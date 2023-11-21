Axenix и DIS Group договорились о продвижении российских решений для цифровизации

Axenix и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными для государственных и коммерческих организаций. В рамках партнерства DIS Group предоставит экспертизу и технологии в области управления данными. Axenix, в свою очередь, поддержит внедрения решений консалтинговыми практиками и опытом в реализации импортозамещающих проектов. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Поскольку переход отечественного бизнеса на российский софт остается актуальной задачей, сотрудничество Axenix и DIS Group обеспечит заказчикам доступ к программным продуктам и практикам, адаптированным для российского рынка.

«Спрос на услуги и технологии в области управления данными для цифровизации бизнеса стабильно растет. Многие компании, которые ранее пользовались западными ETL-инструментами, инструментами управления данными сейчас ищут возможности по импортозамещению. Axenix активно вовлечена в этот процесс и старается помогать клиентам сделать правильный выбор с учетом всех факторов», — отметила Лариса Малькова, управляющий директор практики «Данные и прикладной искусственный интеллект» Axenix.

Все решения, предлагаемые компанией DIS Group в рамках платформы, входят в реестр Российского ПО. Они успешно внедрены во многих организациях, среди которых Московский кредитный банк, Департамент информационных технологий Москвы, «Русгидро» и Счетная палата России.

«Обмен уникальной экспертизой и опытом между компаниями – это то, что поспособствует наиболее быстро и эффективно закрыть потребности наших заказчиков. Поэтому партнерство Axenix и DIS Group – это важный шаг, с пользой для каждой из сторон и для наших клиентов», – сказал Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.

Единая платформа управления данными DIS Group включает ETL-решение «Плюс7 ФормИТ», решения по управлению данными «Юниверс DG», решение по управлению мастер-данными «Юниверс MDM» и ряд других.

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DIS Group – ИТ-компания, которая предлагает решения в области управления данными, бизнес-аналитики, защиты информации, а также осуществляет консалтинг и внедрение проектов по данным направлениям. Работает с поставщиками продуктов и решений, включенных в реестр российского ПО.

Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляeт услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2000 сотрудников. Предлагает услуги в области стратегии и бизнес-консалтинга, технологических решений и других операций, направленных на цифровизацию бизнеса.