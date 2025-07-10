DIS Group и «РИК Мастерс» объединяют усилия для продвижения российских решений по управлению данными

DIS Group и ООО «РИК Мастерс» заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными для государственных и коммерческих организаций, которая включает ETL-решение «ФормИТ», по управлению данными «Юниверс DG», по управлению мастер-данными «Юниверс MDM» и ряд других. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

Компания ООО «РИК Мастерс» занимается внедрением ИТ-решений уже более 10 лет. В ее портфель входит программное обеспечение в области построения корпоративных информационных систем, импортозамещения, автоматизации бизнес-процессов и разработки клиентских сервисов.

Все решения, предлагаемые компанией DIS Group в рамках своей платформы, входят в реестр российского ПО.

Наталья Косарева, руководитель проектов по внедрению корпоративных систем ООО «РИК Мастерс»: «Для нашего продуктового портфеля мы подбираем продукты, которые позволяют отечественным компаниям решать ключевые бизнес-задачи, такие как обеспечение целостности и актуальности данных, поддержка управленческих решений, повышение эффективности работы с корпоративной информацией, стандартизация информационных потоков и построение сквозных цифровых процессов. Партнерство с компанией DIS Group позволит предложить нашим партнерам и их заказчикам мощное и надежное российское ПО в области управления данными».

Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group: «Совместные усилия DIS Group и «РИК Мастерс» создают надежный альянс для продвижения российских решений в сфере управления данными. Сегодня как никогда важно предлагать рынку не просто отдельные продукты, а комплексные отраслевые решения, сочетающие технологическую зрелость и глубокую экспертизу. Наша платформа IDP, включающая в себя инструменты по работе с данными, уже доказала свою эффективность в крупнейших госкомпаниях и банках. Партнерство с «РИК Мастерс» усилит внедренческие компетенции и позволит клиентам быстрее достигать результатов в цифровой трансформации».