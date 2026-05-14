«Полиэкс» при поддержке GlowByte построила аналитическую платформу на базе Pix BI для управления продажами и логистикой

Нефтехимическая компания «Полиэкс» совместно с ИТ-интегратором GlowByte построила единую аналитическую платформу на базе российской BI-системы Pix BI. Решение помогает топ-менеджменту в ежедневной работе с данными по продажам, логистике и реагентам, поддерживая стратегические бизнес-цели и поиск новых точек роста. Об этом CNews сообщил представитель GlowByte.

Реализация проекта происходила поэтапно. На начальной стадии, отталкиваясь от технического задания и функциональных требований заказчика, специалисты GlowByte провели серию демонстраций функциональных и визуальных возможностей отечественных и зарубежных решений для бизнес-аналитики. Такой подход помог «Полиэкс» определить пул фаворитов.

Выбор Pix BI как наиболее подходящего решения был обусловлен сочетанием функциональности и удобного русскоязычного интерфейса, что важно для быстрой адаптации пользователей. Дополнительным фактором стала ориентация компании на российские программные продукты и желание иметь решение, с которым смогут эффективно работать как аналитики, так и бизнес-подразделения.

Пилотный проект стартовал в службе стратегического развития, где была поставлена задача системно использовать накопленную информацию в управленческих целях. Процесс от концепции до внедрения выстроили через распределение ролей: ответственный за стратегию, методолог и аналитик-разработчик. Работу начали с создания базы знаний – все справки, отчеты, данные по перевозкам, продажам и реагентам стали собираться в едином пространстве и приводиться к структуре, удобной для аналитики.

Следующим шагом стало подключение подготовленных данных к Pix BI и построение первых дашбордов. Команда службы стратегического развития при участии консультантов GlowByte работала в пилотном контуре, тестируя различные варианты визуализации и сценарии использования.

Сегодня на базе Pix BI в компании работает порядка десяти рабочих дашбордов, ориентированных прежде всего на топ-менеджмент и руководителей ключевых направлений.

Среди базовых сценариев: статистика перевозок: объемы по пунктам назначения, направления потоков, сравнение по периодам; аналитика по реагентам: стоимость, поставщики, способы перевозки, динамика закупок и цен; коммерческая аналитика: продажи, выполнение планов, ключевые показатели по клиентам и регионам.

Для наглядной работы с данными используется набор визуальных элементов, позволяющих увидеть распределение объемов по клиентам и регионам и быстро оценить картину в разрезе направлений.

С внедрением Pix BI в «Полиэкс» изменился подход к управленческой отчетности: вместо работы с отдельными отчетами и табличными выгрузками руководители получают целостную картину в виде интерактивных дашбордов. Это сокращает время на подготовку информации и позволяет быстрее переходить от данных к управленческим решениям.

Визуализация данных по продажам, логистике и реагентам позволила по-новому взглянуть на структуру грузопотоков и клиентскую базу. Руководство увидело, какие пункты назначения и регионы дают наибольшие объемы, и смогло точнее оценить потенциал отдельных направлений и отраслевых сегментов. На этой основе компания формирует новые точки роста и актуализирует коммерческую стратегию в регионах.

«Полиэкс» планирует продолжать развитие аналитической платформы, расширять набор дашбордов для дирекции по продажам и топ-менеджмента, углублять геоаналитику и набор метрик для стратегических решений, а также настройку маркетингового анализа, в том числе конкурентного, с использованием различных источников, баз данных и API.

«Для «Полиэкс» проект с GlowByte и Pix BI стал в первую очередь шагом по цифровизации данных, накопленных за 25 лет. Раньше ключевая информация о перевозках и продажах копилась в Excel-файлах, а принятие решений занимало много времени. На примере тестовых панелей по транспортировке реагентов, построенным в рамках пилота, руководству было продемонстрировано, что сведения, ранее разрозненные по папкам и файлам, можно представить наглядно и получать в несколько кликов. Это стало отправной точкой для перехода проекта к стадии промышленной эксплуатации Pix BI. Теперь руководители видят картину бизнеса наглядно – через дашборды и визуализации и могут оперативно находить точки роста в разрезе регионов и сегментов. Внедрение Pix BI стало логичным продолжением нашей стратегии цифровизации, которая уже опирается на искусственный интеллект для сбора, обработки и накопления данных. Этот шаг объединил наши разработки для внутренних систем и автоматизацию процессов в единую аналитическую экосистему. Теперь мы не просто накапливаем информацию, а превращаем её в наглядный инструмент для быстрых и точных управленческих решений. Хочу отметить высокий профессионализм команды консультантов GlowByte, которые сопровождали нас на всех этапах: помогали с установкой и настройкой системы, демонстрировали варианты архитектуры и визуализации, консультировали по подключению источников данных и развитию витрин под запросы руководства», – сказала Арина Бортникова, ведущий аналитик службы стратегического развития «Полиэкс».

«В этом проекте важно, что «Полиэкс» смотрел на BI не только как на инструмент отчетности, но как на часть большой программы цифровизации. На этапе пилота мы вместе сравнивали разные подходы к построению аналитической среды. В итоге команда выбрала Pix BI как оптимальное сочетание функциональности и понятного интерфейса для пользователей. Наша задача как интегратора была – помочь с выбором, определив ключевые требования заказчика как к функциональности, так и к визуализации данных, быстро развернуть систему, помочь подключить первые источники и поддержать команду аналитиков в переходе от тестовых прототипов к рабочим дашбордам для руководства», – сказал Роман Прохоров, руководитель проектов GlowByte.

«Для нас как вендора важно не просто предоставить инструмент для бизнес-аналитики, но помочь компаниям научиться работать со своими данными. Проект Pix BI с АО «Полиэкс» и GlowByte – яркий пример того, как при наличии качественного решения бизнес способен развить свой потенциал и повысить эффективность команды. Одним из главных достижений проекта для нас является успешная цифровизация многолетнего опыта компании, которая уже сейчас помогает ускорять процесс принятия управленческих решений на основе реальных показателей и закладывает основу для качественной работы с данными сразу в нескольких подразделениях», – отметил Владимир Иткин, старший директор по продажам Pix BI.