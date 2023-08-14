«Первый бит» завершила проект по миграции на отечественную систему Pix BI в аналитической компании «Капитал сервис»

Компания «Первый бит» (новосибирский офис) завершила проект по миграции аналитической компании «Капитал сервис» с Qlik Sense на отечественную систему бизнес-анализа Pix BI. Ежедневно система Pix BI обрабатывает более миллиарда строк данных в понятные дашборды.

«Капитал сервис» оказывает исследовательско-информационную поддержку под единым продуктом BIS. С момента основания компании в 2018 г. основной системой обработки данных было зарубежное решение Qlik Sense. В связи с уходом вендора с российского ИT-рынка компания искала отечественное решение, полностью покрывающее Qlik Sense по функциональным возможностям.

Для успешной реализации проекта компания обратилась к ИТ-партнеру. Специалисты «Первого бита» разделили проект на несколько этапов и первым делом провели аудит работы текущей BI-системы, а также собрали обратную связь от пользователей. Компания «Капитал сервис» работает в сфере аналитических услуг и, как следствие, изучает и обрабатывает большие массивы информации для мониторинга цен, расчетов эффективности кампаний и разработки стратегий продвижения на рынке для своих клиентов. Предпроектный анализ показал, что компания хранит более 1 млрд строк данных, а загрузка новых данных происходит раз в месяц одним файлом и занимает до двух часов.

Новая BI-система должна была не просто заменить Qlik Sense, но и, по возможности, ускорить процесс загрузки новых данных. Таким решением стала отечественная система Pix BI компании Pix Robotics.

«При выборе системы нашей основной задачей было осуществить переход с минимальными изменениями в рабочих процессах заказчика. А также ускорить процессы обработки данных по компании. Платформа Pix BI от компании Pix Robotics отвечает всем поставленным требованиям, благодаря чему проект перехода занял всего 1,5 месяца», — сказал Дмитрий Малюка, руководитель проектов, компания «Первый бит».

Команда «Первого бита» развернула систему умного анализа Pix BI, которая выполняет аналитические запросы в режиме реального времени на структурированных больших данных. А для получения данных из формата Exсel применили Pix ETL, который позволил ускорить процесс загрузки и обработки данных в 2 раза.

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«Система бизнес-анализа — уже незаменимый в нашей работе инструмент, при переходе на отечественную систему нам было важно сохранить удобство и привычные функции и, по возможности, найти более выгодное по стоимости решение. Предложенная командой «Первого бита» система Pix BI удовлетворила нас по всем пунктам и хорошо показала себя на тестовом периоде. Кроме того, карта развития продукта с новыми возможностями машинного обучения выглядит многообещающей, и мы хотим проверить новые функции на практике», — отметил Денис Лямин, генеральный директор «Капитал сервис».

Последним этапом стала подготовка моделей данных и перенос дашбордов из Qlik Sense в Pix BI. Теперь компания «Универсальные бизнес-решения» создает отчеты и отслеживает бизнес-изменения в системе Pix BI. Новая система не только решает проблемы, связанные с уходом вендора с рынка, но и помогла ускорить работу с данными. В итоге информация загружается автоматически и в реальном времени — без вмешательства сотрудников.

«Проект в компании «Капитал сервис» показывает, что Pix BI отлично справляется с импортозамещением зарубежных систем. Сейчас многие компании находятся в процессе поиска или миграции на отечественное ПО, и мы понимаем, насколько пользователю важно получить привычный инструмент по визуализации, функциональности и скорости. Это внедрение — очередной пример того, что Pix BI дает дополнительные преимущества для заказчика, такие как низкий порог входа, повышение быстродействия и снижение стоимости владения системой бизнес-анализа. И с каждым новым обновлением мы делаем нашу систему умнее благодаря обратной связи от заказчиков и партнеров по внедрениям», — сказал Леонид Чернявский, менеджер продукта Pix BI, компания Pix Robotics.