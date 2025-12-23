«Клиника Нуриевых» внедрила PIX BI

«Клиника Нуриевых», специализирующаяся на вспомогательных репродуктивных технологиях, внедрила систему бизнес-аналитики PIX BI для повышения прозрачности данных, усиления контроля качества лабораторных исследований и улучшения работы с медицинской и финансовой статистикой. Проект позволил врачам и руководству получить удобный инструмент визуализации и аналитики данных. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics.

Инициатива внедрения возникла в лаборатории клиники: специалистам требовались наглядные контрольные карты и графики для анализа влияния различных факторов на результаты исследований.

Решение о выборе PIX BI было принято после рекомендаций коллег и тестирования системы. Платформа легко интегрировалась с существующими источниками данных, а ее возможности визуализации позволили создавать кастомные графики, недоступные в стандартных инструментах. В первые дни работы специалисты построили дашборды, которые ранее невозможно было реализовать в привычных системах.

В рамках проекта были разработаны аналитические панели для лаборатории и медицинских подразделений, а затем — финансово-экономические дашборды. Подключение PIX BI к внешним источникам, включая подготовку интеграции с «1С» и эмбриологическими данными, обеспечило удобный доступ к аналитике с любых устройств без ограничений по сети. Хостинг был перенесен в защищенный контур.

«Сегодня мы видим, что фармацевтическая отрасль все чаще интегрирует профессиональную бизнес-аналитику в свои процессы. Это закономерный шаг: рынок усложняется, растет конкуренция, и компаниям требуется более точная, прозрачная и быстрая управленческая информация. PIX Robotics помогает выстраивать такие цифровые контуры — не усиливая направление искусственно, а отвечая на реальный запрос отрасли на глубокую аналитику и автоматизацию, которые становятся стандартом эффективного управления», — сказал Владимир Иткин, директор по продажам PIX BI.

Внедрение PIX BI позволило руководству и медицинским специалистам создать единый центр данных и получить оперативный доступ к ключевым показателям и прозрачность финансовых процессов. Решение стало инструментом, на который опираются при принятии управленческих решений.

«PIX BI быстро подружился с нашей базой данных, и буквально за несколько дней удалось визуализировать показатели, которых раньше просто не существовало в понятном виде», — отметил Николай Иванов, инженер информационных технологий «Клиники Нуриевых».

Интеграцию проекта поддерживал «Первый Бит» (офис «Управление данными»), который выполнил демонстрацию возможностей системы, разработал пилотный дашборд и подготовил необходимые выгрузки данных из «1С».

«PIX BI стал решением, которое позволило реализовать требования Заказчика в полном объеме. Система идеально подошла по функционалу, гибкости и цены, как для текущих задач по визуализации данных, так и для планируемых отчетов», — отметил Антон Зуйков, менеджер проектов «Первый Бит», офис «Управление данными».