Теплосети Сызрани переходят на отечественную операционную систему

Проведено расширение и модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) теплосетей г. Сызрани (21 центральный тепловой пункт), которая интегрирована с АСУ ТП насосных станций №№ 2,3,5 на уровне SCADA-системы. Об этом CNews сообщили представители НПФ «КРУГ».

АСДУ функционирует на базе российского программно-аппаратного (программно-технического) комплекса КРУГ-2000® (ПАК ПТК КРУГ-2000) с 2017 г. Система разработана с применением типовых технических решений – АСУ ТП тепловых пунктов и АСДУ объектами теплоснабжающей компании.

Основная цель проекта – приведение ПАК ПТК КРУГ-2000 в соответствие с требованиями указа Президента России от 30 марта 2022 г. №166 в части перехода объектов критической информационной инфраструктуры на отечественное программное обеспечение. Для достижения целей обновлено программное обеспечение SCADA КРУГ-2000 до версии 5.0, которая совместима с рядом отечественных операционных систем (ОС). В данном случае была установлена ОС Astra Linux.

Также было проведено расширение функционала АСДУ с заменой серверного оборудования и добавления новых точек учета и контроля: температуры линий рециркуляции ГВС, давления линий рециркуляции ГВС, температуры обратной сетевой воды с бойлеров, данных со счетчиков электрической энергии, потребляемой ЦТП.

Сотрудники центральной диспетчерской получают в режиме реального времени полную и достоверную информацию как о ходе технологического процесса на каждом ЦТП, так и обобщенную информацию по всей системе в целом на экранах коллективного пользования. Информационный обмен между установленными на ЦТП контроллерами DevLink-C1000 и серверами диспетчерской осуществляется по GSM-каналу с помощью встроенного в контроллеры модема с поддержкой двух SIM-карт.

Модернизация АСДУ теплосетей Сызрани обеспечила возможность перейти на отечественную операционную систему Astra Linux, а также расширить перечень контролируемых параметров.

Сызранские тепловые сети входят в состав филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс». Подразделение осуществляет деятельность по транспортировке тепловой энергии населению, бюджетным организациям и прочим потребителям на территории города.