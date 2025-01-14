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Операционные системы «Альт» совместимы со SCADA «Круг-2000»

«Базальт СПО» и НПФ «Круг» подтвердили работоспособность и корректность совместного функционирования операционных систем семейства «Альт» и модульной интегрированной SCADA-системы «Круг-2000», функционирующей в среде программного изделия Wine.

Полученный сертификат подтверждает, что сервис совместим с «Альт Рабочая Станция 10» и «Альт Образование 10».

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Цифровизация

ОС «Альт Рабочая станция» подходит для дома и офиса, включает большой набор прикладных программ, отличается простой навигацией, и минималистичным оформлением рабочего стола. ОС «Альт Образование», созданная для нужд образовательных организаций, — это комплексное решение для всех ступеней обучения, от дошкольного до высшего.

Модульная интегрированная SCADA «Круг-2000» российского производства – средство для построения автоматизированных систем управления технологическими объектами предприятий (АСУ ТП), систем диспетчеризации и телемеханики, решения задач учёта энергоресурсов. Это современный инструмент, в котором воплощён более чем двадцатилетний опыт создания систем автоматизации для различных отраслей, включая энергетику, нефтегазовую промышленность, объекты теплосетевых компаний, водоканалов и других отраслей.

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