«РТК-Солар» защищает «Росводоканал» от сетевых киберугроз и веб-атак

«РТК-Солар» организовала защиту каналов связи и более 20 веб-ресурсов группы компаний «Росводоканал» от киберугроз. Проект реализован на базе сервисов UTM и WAF платформы Solar MSS. Для 14 площадок «Росводоканала», расположенных в разных регионах страны, создана единая точка входа в интернет и разработаны общие политики безопасности.

По оценке экспертов «РТК-Солар», сегодня вредоносное ПО является одной из ключевых киберугроз – в III квартале 2022 г. на него пришлось почти 60% высококритичных инцидентов. Также хакеры продолжают активно эксплуатировать веб-уязвимости. И если в начале года основной целью злоумышленников был дефейс и вывод сайта из строя, то теперь они размещают на взломанных сайтах вредоносное ПО, которое впоследствии заражает хосты пользователей. А целью хакеров все чаще становится критическая инфраструктура, включая объекты энергетики, тепло- и водоснабжения и т.п.

Сервис Unified Threat Management (UTM) устанавливает барьер между корпоративной и внешними сетями, предотвращая таким образом проникновение вредоносов и другие сетевые угрозы. В частности, с помощью сервиса UTM в одном из филиалов группы компаний был выявлен шифровальщик WannaCry – известный с 2017 г. вирус все еще активно используется злоумышленникам и может нанести серьезный ущерб любой компании. Эта информация была оперативно передана заказчику, который принял все необходимые меры по защите инфраструктуры. Межсетевой экран уровня приложений (WAF) обеспечивает защиту веб-ресурсов от атак уровня L7 (DDoS и атак из списка OWASP Top 10). Производительность сервиса для «Росводоканала» составляет 1 тыс. запросов в секунду (RPS).

«Предприятия «Росводоканала» обеспечивают чистой водой 6,8 млн человек по всей стране, поэтому для нас крайне важна бесперебойность всех процессов. Важную роль здесь играет в том числе повышение кибербезопасности инфраструктуры. Однако наша компания имеет распределенную филиальную сеть, а в регионах компетенции в части ИБ очень ограничены. Сервисная модель позволяет решить проблему нехватки специалистов на местах и обеспечить высокую скорость реагирования на кибератаку во всех филиалах», – сказал Сергей Путин, директор по информационным технологиям группы компаний «Росводоканал»

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Кроме этого, сервисная модель требует минимальной интеграции в инфраструктуру компании. Обслуживание и настройку сервиса практически полностью берут на себя специалисты «РТК-Солар». А единая точка входа позволяет ИБ-службе головного офиса «Росводоканала» удаленно контролировать уровень кибербезопасности всех филиалов.

«Для большинства компаний сегодня крайне важно определять ключевые риски ИБ и управлять ими. Радует, что такие значимые для населения организации как «Росводоканал» осознают это. Но даже в сервисной модели ключевым является взаимодействие экспертов провайдера с ИБ-службой заказчика. Мы проделали большую совместную работу по настройке процессов. Специалисты «Росводоканала» оперативно отвечают на наши запросы, что позволяет своевременно реагировать на угрозы и быстро вносить необходимые изменения в работу сервиса», – отметил Константин Каманин, директор по развитию продуктового портфеля Solar MSS компании «РТК-Солар».