«Росэлектроника» начнет производство газосигнализаторов c технологией интернета вещей

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех ведет разработку газосигнализаторов, передающих информацию об утечке газа в оперативные службы по протоколу интернета вещей LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). В случае аварийной ситуации оборудование автоматически перекроет подачу газа и передаст сигнал тревоги оперативным службам по беспроводным сетям.

Технология LoRaWAN позволяет передавать сигнал, который практически не блокируется стенами зданий и сооружений. Дальность действия передатчика в условиях городской застройки составляет до 5 км, на открытой местности этот показатель достигает 20 км. В отличие от датчиков для сетей Wi-Fi и 4G, устройства LoraWAN требуют гораздо меньше энергии и способны работать от батарейки от одного года до нескольких лет.

Разработку нового оборудования ведет входящее в «Росэлектронику» НПП «Алмаз» – один из лидеров отечественного рынка сигнализаторов и систем контроля загазованности. Создать и испытать опытные образцы газосигнализаторов с передатчиками LoRaWAN предприятие планирует до конца текущего года. Устройства могут применяться как в частных домах и квартирах, так и на промышленных объектах.

«Серийное производство новых газосигнализаторов начнется уже в следующем году. Мы будем производить и сами сигнализаторы, и передающие устройства с протоколом LoRaWAN, которые также могут использоваться в составе «умных» систем, включающих приборы учета энергоресурсов, пожарные извещатели и другое оборудование с технологией Интернета вещей», - сказал первый заместитель генерального директора НПП «Алмаз» Михаил Апин.