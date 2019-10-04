В России реализован первый проект с использованием БС Cisco LoRaWAN

Cisco объявила о том, что в московском отеле «Аструс» (бывший «Центральный дом туриста») внедрена платформа мониторинга на основе оборудования Cisco для беспроводных сетей, которая помогла отелю сократить затраты на эксплуатацию здания, организовать мониторинг климата в номерном фонде и повысить уровень комфорта для гостей. Проект реализован золотым партнером Cisco компанией «Неткьюб».

Отель «Аструс» построен в 1980 году. По мере все более высокой важности цифровой трансформации для отельной индустрии перед гостиницей встала необходимость построения ИТ-инфраструктуры, которая помогла бы повысить комфорт гостей и оптимизировать расходы. В результате в «Аструсе» была внедрена система Omnicube.Building, разработанная компанией Неткьюб на основе инновационной технологи LPWAN стандарта LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). Эта технология создана специально для работы с Интернетом вещей, сбора данных с географически удаленных (до 50 км в поле и до 10 км в городе) датчиков, сенсоров и приборов учета. Для передачи данных используется энергоэффективная радиосеть на нелицензируемых в РФ частотах, что позволяет использовать датчики и устройства с автономным питанием.

Уже сейчас функционал, заложенный в системе Omnicube.Building, позволяет администрации отеля «Аструс» следить за потреблением воды, тепла и электричества, контролировать температуру, влажность воздуха и уровень углекислого газа в номерах, а также отслеживать работу инженерных систем здания. Кроме того, в распоряжении сотрудников отеля находится информация о риске аварийных ситуаций и возможностях их предотвращения, находящихся в помещении людях и т.д.

«Это первое в России коммерческое внедрение сети LoRaWAN на оборудовании Cisco. Кроме того, в решении используются более 120 различных беспроводных датчиков российских производителей, – сказал Олег Саенко, руководитель направления IoT в России и СНГ. – Развернутая беспроводная сеть позволяет осуществить передачу показаний различных датчиков в автоматическом режиме, что особенно актуально для гостиниц, предприятий с многочисленными подразделениями, бизнес-центров и многоквартирных домов, требующих отдельного учета потребления ресурсов и контроля разнообразных параметров. Все это открывает перед отелем «Аструс» широкий потенциал внедрения новых сервисов на основе собранных данных».

«Современные технологии позволяют решать задачи, которые неэффективно и даже невозможно решить старыми методами. Цифровая трансформация открывает новые возможности и для гостиничного бизнеса. Именно поэтому мы стремимся повышать эффективность бизнес-процессов при помощи ИТ, что обеспечивает максимально качественный сервис для наших гостей, – сказал Андрей Славецкий, генеральный директор отеля «Аструс». – С помощью системы, построенной на основе решений Cisco и Неткьюб, мы экономим на эксплуатации здания, а также можем оптимально регулировать системы, обеспечивающие комфорт постояльцев. А в дальнейшем развернутая сеть LoRa позволит нам без дополнительных затрат подключить и другие сенсоры и устройства».

«Мы первыми в России использовали оборудование Cisco для беспроводных сетей LoRaWAN в рамках проекта автоматизации, и наш выбор не случаен. Одна базовая станция Cisco обеспечила надежное радиопокрытие 33-этажного бетонного здания и подвальных этажей. Также хочу отметить уличное исполнение базовой станции и работу на российских частотах. Технология LPWAN позволила нам реализовать проект с минимальными затратами, без необходимости прокладки кабелей и построения дорогой инфраструктуры передачи данных. Автономные датчики просто устанавливаются в нужном месте, и мы видим текущее состояние и статистику в графическом интерфейсе системы Omnicube.Building. Надеемся, что наш проект будет продолжен, и отель получит новые сервисы», - отметил Алексей Цветков, директор по развитию «Неткьюб».

Отель «Аструс» был построен в 1980 году по проекту архитектора В. Кузьмина для размещения иностранных туристов, а также официальных делегаций. Здание имеет более 30 этажей и 500 номеров, его инженерные системы используют множество организаций-арендаторов: рестораны, фитнесс-центр и др. Для гостей отеля созданы максимально комфортные условия: они могут заниматься рабочими делами, не покидая комфортных и уютных номеров. К их услугам - телефонная связь, румсервис и Wi-Fi.