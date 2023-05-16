Разделы

Телеком Мобильная связь
|

В ста населенных пунктах Оренбуржья ускорили мобильный интернет

«Мегафон» в среднем на 25% увеличил скорость мобильного интернета в городах и селах по всей области. Такие результаты дала работа по рефармингу популярного диапазона LTE — эффективное перераспределения частотного ресурса. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры оператора смонтировали дополнительное оборудование на базовых станциях в населенных пунктах, где суммарно проживает свыше 1,1 млн человек. Изменения затронули Оренбург, Орск, Новотроицк, Бузулук, Бугуруслан, Сорочинск, Гай, Ясный, Медногорск, а также около 90 небольших поселений в районах.

Перед проведением работ «Мегафон» с помощью инструментов big data проанализировал потребление мобильного трафика на территории области. Полученные сведения стали основой для масштабного улучшения качества связи: площади покрытия в регионе, проникновения сигнала внутрь зданий и скорости загрузки данных. Также благодаря рефармингу значительно расширилась зона действия технологии VoLTE, которая обеспечивает звонящих кристально чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G.

«Наши технические специалисты увеличили полосу частот LTE в диапазонах 1800 и 2100 МГц, а чем шире полоса, тем выше пропускная способность сети. Эти работы позволят еще большему числу абонентов на высоких скоростях загружать видеоконтент, использовать приложения, запускать онлайн-конференции», — сказал Никита Пикульников, директор «Мегафона» в Оренбургской области.

«Мегафон» регулярно отслеживает как нагрузку на сеть в регионе, так и востребованность новых сетевых сервисов у пользователей. Если в 2022 г. жителю Оренбуржья в среднем необходимо было 20 ГБ в месяц, то сейчас — 22,5 ГБ. Среди горожан разница еще заметнее — 19,5 и 23 ГБ.

Космос и ТЭК: как сочетаются мировые и российские тенденции
телеком

***

«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ГЛОНАСС строит особого сотового оператора для чиновников

«Связной» не смог уговорить суд на отсрочку. Огромный долг «Билайну» придется заплатить

«Дочка» Роскомнадзора потратит миллиарды на «спецжелезо», чтобы следить за беспилотниками и штрафовать операторов связи

«Коррупция» разрушила мечты МТС об онлайн-кассах на сумму 765 миллионов

«Билайн» продал свой бизнес в Казахстане

В МТС новые поборы. Абонентов заставят платить по 1500 руб. в месяц за раздачу мобильного интернета

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как экономить мобильный интернет: 10 советов для Android-смартфонов и iPhone

Лучшие моющие пылесосы: выбор ZOOM

Как освободить память на iPhone: 10 советов

Показать еще

Наука

Голос динозавров был птичьим — на это намекает окаменелый голосовой аппарат

Звезда бросила вызов смерти: у астрономов появилось новое понимание экстремального космоса

Кислород в космосе можно быстро получить из воды и магнитов
Показать еще