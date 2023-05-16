В ста населенных пунктах Оренбуржья ускорили мобильный интернет

«Мегафон» в среднем на 25% увеличил скорость мобильного интернета в городах и селах по всей области. Такие результаты дала работа по рефармингу популярного диапазона LTE — эффективное перераспределения частотного ресурса. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры оператора смонтировали дополнительное оборудование на базовых станциях в населенных пунктах, где суммарно проживает свыше 1,1 млн человек. Изменения затронули Оренбург, Орск, Новотроицк, Бузулук, Бугуруслан, Сорочинск, Гай, Ясный, Медногорск, а также около 90 небольших поселений в районах.

Перед проведением работ «Мегафон» с помощью инструментов big data проанализировал потребление мобильного трафика на территории области. Полученные сведения стали основой для масштабного улучшения качества связи: площади покрытия в регионе, проникновения сигнала внутрь зданий и скорости загрузки данных. Также благодаря рефармингу значительно расширилась зона действия технологии VoLTE, которая обеспечивает звонящих кристально чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G.

«Наши технические специалисты увеличили полосу частот LTE в диапазонах 1800 и 2100 МГц, а чем шире полоса, тем выше пропускная способность сети. Эти работы позволят еще большему числу абонентов на высоких скоростях загружать видеоконтент, использовать приложения, запускать онлайн-конференции», — сказал Никита Пикульников, директор «Мегафона» в Оренбургской области.

«Мегафон» регулярно отслеживает как нагрузку на сеть в регионе, так и востребованность новых сетевых сервисов у пользователей. Если в 2022 г. жителю Оренбуржья в среднем необходимо было 20 ГБ в месяц, то сейчас — 22,5 ГБ. Среди горожан разница еще заметнее — 19,5 и 23 ГБ.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.