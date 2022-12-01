«Мегафон» ускорил интернет в Оренбуржье

Инженеры «Мегафона» подготовили инфраструктуру связи ко времени массовых гуляний и путешествий по области. Масштабные работы по увеличению емкости сети прошли в Оренбурге, Бузулуке, Орске, Новотроицке, Бугуруслане и Гае. Кроме того, специалисты охватили порядка 70 малых населенных пунктов и участки Шарлыкского, Орского и Баймаковского шоссе.

«Использованные технические решения снизят нагрузку на действующие базовые станции, благодаря чему наши абоненты получат более высокие скорости передачи данных. Это особенно важно в зимние месяцы, когда мы много общаемся с близкими и принимаем гостей из других регионов», — сказал директор «Мегафона» в Оренбургской области Денис Голиков.

Как показывает анализ big data (больших данных) оператора, в ноябрьские праздники Оренбуржье посетили жители самых разных частей страны — от Калининградской области до Приморья. Совместно за три дня они прокачали 72 ТБ мобильного трафика. Такого объема хватило бы, чтобы посмотреть 25 тыс. фильмов в разрешении Full HD. По телефону приезжие проговорили число минут, равное 5,5 календарным годам. В новогодние каникулы эти цифры возрастут в несколько раз.

Традиционно в этот период активно общаются и оренбуржцы. Прошлой зимой с 31 декабря по 2 января они созванивались с друзьями и близкими из других регионов и стран в течение времени, сопоставимого с 76 годами. Поздравления летели от Норвегии до Нигерии, от Ленинградской области до Хабаровского края. Добавлялись к этому и видеозвонки, и звонки в сети VoLTE.

Чтобы жители и гости области общались с комфортом, сотрудники «Мегафона» не только провели модернизацию действующих телеком-объектов, но и запустили новые. В Оренбурге дополнительные базовые станции установили в отдаленных и пригородных районах: на улице Поляничко, на территории СНТ «Лесные дачи», в микрорайоне «Поселок Ростоши». В других городах в зоне внимания оказались ключевые транспортные артерии: ул. Заводская в Новотроицке, пр. Ленина в Орске и ул. Белинского в Бугуруслане. В сельской местности усилили связь в поселках Новоорск, Соловьевка, Пригородный и на хуторе Степановский.

Также на 40 площадках в области связисты заменили аккумуляторные батареи. Эта мера повышает уровень надежности и отказоустойчивости сети в дни низких температур, когда может вырасти число аварий на линиях электропередач.