На открытой платформе Сбера за год создали 800 приложений

Платформе Сбера SmartMarket, предназначенной для внешних разработчиков, исполнился один год. За это время на ней было создано порядка 800 смартапов. Кроме того, платформа дополнилась новыми возможностями.

Трансформация платформы

В сентябре 2020 г. команда SberDevices запустила первую версию платформы. Сегодня она представляет собой точку доступа ко всем технологиям Сбера, а ее пользователи работают с PaaS-сервисами Platform V, облачными сервисами SberCloud, моделями машинного обучения, AR/VR технологиями, сервисами распознавания и синтеза речи SmartSpeech и многим другим. За год разработчики — как внутри Сбера, так и внешние – добавили на SmartMarket около 800 приложений.

«Мы даем разработчикам уникальную возможность вывести свои приложения на поверхности экосистемы Сбера, а они помогают нам придумывать и создавать новые навыки для виртуальных ассистентов «Салют», — пояснил CNews Давид Рафаловский, исполнительный вице-президент Сбербанка, CTO Сбера, руководитель блока «Технологии». — Уверен, что с развитием SmartMarket как точки доступа ко всем технологиям Сбера это сотрудничество с сообществом будет только расширяться. Кроме того, SmartMarket — это эффективный канал для выхода на более чем 100-миллионную аудиторию экосистемы Сбера, поэтому мы видим растущий интерес от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на создание собственных смартапов. Это позволяет им увеличивать лояльность существующих клиентов и находить новых».

Уникальные возможности и новые навыки

На SmartMarket представлен полный спектр технологий для создания смартапов, разработанных в SberDevices и опубликованных в open-source: дизайн-cистема Plasma; SmartApp Framework для разработки смартапов на Python; Salute JS — фреймворк для разработки на JavaScript.

За год на платформе опубликовано 800 приложений

Для того, чтобы процесс создания смартапов был доступен также широкой аудитории, на SmartMarket представлены zero-code и low-code инструменты: SmartApp Graph и SmartApp Code. С их помощью приложения могут создавать даже те, кто обладает минимальными навыками программирования или не имеет их вовсе. Сегодня порядка 60% разработчиков на SmartMarket в той или иной степени пользуются этими инструментами.

За прошедший год к двум существующим на SmartMarket типам смартапов, текстовым ChatApp и графическим CanvasApps, добавились также Native Apps — Android-приложения с графическим интерфейсом, которые работают на умных устройствах Sber. Благодаря интеграции с виртуальными ассистентами Салют такие приложения получают возможность голосового управления, а также могут управляться жестами, геймпадом, тапом, пультом. Инструменты SmartMarket Studio позволяют быстро портировать любое готовое приложение, написанное под Android.