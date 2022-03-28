BQ представила «умные» телевизоры на операционной системе «Салют ТВ»

Российский бренд техники и электроники BQ представил на российском рынке телевизоры на операционной системе «Салют ТВ», разработанной компанией SberDevices. Теперь все пользователи вместе с высокотехнологичными и качественными телевизорами BQ получают удобное голосовое управление и множество полезных функций – от привычных телеканалов, музыки и кино до браузера и заказа товаров и готовой еды с большого экрана. Об этом CNews сообщили представители BQ.

На данный момент это такие модели, как BQ 32S09B, BQ 32FS32B, BQ 39S06B, и в дальнейшем линейка будет расширяться.

«Салют ТВ» превращает экран телевизоров BQ в настоящую мультимедиа-платформу. Управлять устройствами можно пультом из комплекта или его виртуальным аналогом в приложении «Салют», голосом через пульт, а также подключать геймпады для игр. Телевизоры BQ полностью адаптированы для голосового управления благодаря виртуальным ассистентам «Салют» на борту. Достаточно отдать команду, и ассистенты ответят на любой вопрос, найдут и включат нужный телеканал или фильм в онлайн-кинотеатре, поставят вашу любимую музыку, найдут различную информацию в Интернете через встроенный браузер, запустят популярные ПК-игры через сервис облачного гейминга SberPlay, запишут к врачу или в салон красоты, закажут продукты или готовую еду с доставкой на дом и многое другое. С ними можно управлять устройствами «умного» дома Sber и партнеров – «умными» лампочками, розетками, светодиод-ными лентами, реле, кондиционерами и датчиками.

Смарт-телевизор BQ c операционной системой «Салют ТВ»

«Сегодня российским потребителям особенно важна поддержка со стороны производителей техники и электроники в нашей стране. Поэтому мы уверены, что российские телевизоры на отечественном софте сегодня будут как никогда актуальны, и наши пользователи по достоинству оценят их функционал и возможности. И что немаловажно, эти телевизоры мы предлагаем по очень доступным ценам», – сказал Владимир Пузанов, генеральный директор компании BQ.

«Телевизоры уже давно заняли одно из ключевых мест практически в любом доме, но мир меняется, а вместе с ним и потребности людей. Телевизоры с операционной системой Салют ТВ призваны не только давать своим пользователям удобный доступ к телеканалам, фильмам, музыке и видео в Интернете, но также полностью управляются голосом и имеют массу других полезных функций, например браузер и заказ еды с доставкой прямо с большого экрана. Теперь все пользователи вместе с высокотехнологичными и качественными телевизорами BQ получают удобное голосовое управление с помощью семейства виртуальных ассистентов Салют», – отметил Денис Филиппов, CEO SberDevices, вице-президент по цифровым поверхностям «Салют Сбербанка».

Смарт-телевизоры BQ c операционной системой «Салют ТВ» можно приобрести в онлайн и розничных магазинах бытовой техники и электроники по следующим ценам: BQ 32S09B – 22 990 руб., BQ 32FS32B – 22 990 руб., BQ 39S06B – 27 990 руб.

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BQ – это российский бренд техники и электроники, основанный в 2013 г. Основной ассортиментный портфель компании составляют смартфоны, мобильные телефоны, телевизоры, бытовая техника и планшетные компьютеры в бюджетном и среднем ценовых сегментах.

В 2019 г. компания BQ вышла на рынок телевизоров в России, а в 2020 г. – на рынок малой бытовой техники.