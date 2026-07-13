Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Импортонезависимость
|

Российский разработчик ПО для удаленного администрирования «АБП2Б» полностью переписал клиент МС22 на языке Rust

Компания по кибербезопасности «АБП2Б» выпустила бета-версию 3.0.0 клиента для удаленного администрирования МС22. Главным изменением стал полный переход на новую архитектуру: приложение полностью переписали на языке Rust, отказавшись от прежней реализации на NodeJS. Об этом CNews сообщили представители «АБП2Б».

Переработка архитектуры позволила существенно сократить потребление системных ресурсов. Если в версии 2.x приложение в режиме ожидания занимало около 250 МБ оперативной памяти, то в версии 3.0 этот показатель снизился примерно до 50 МБ. По данным разработчиков, нагрузка при работе с 50 одновременными сессиями теперь сопоставима с работой около 10 сессий в предыдущей версии.

МС22 предназначен для подключения к серверам, сетевому оборудованию и базам данных. Клиент работает под Windows, macOS и Linux и поддерживает SSH, Mosh, SFTP, Telnet, RDP и VNC (RFB).

«Когда мы выпускали первую версию МС22 в 2023 году, основной задачей было предложить рынку отечественную альтернативу зарубежным решениям. По мере развития продукта мы поняли, что хотим не просто догнать существующие аналоги, а сделать клиент быстрее, стабильнее и функциональнее. На этом этапе стало очевидно, что прежняя архитектура начинает ограничивать дальнейшее развитие продукта. Поэтому мы приняли решение полностью переписать приложение, выбрав в качестве нового технологического стека Rust. Это позволило значительно снизить потребление ресурсов, устранить ряд технических ограничений предыдущей версии и создать архитектурную основу для дальнейшего развития МС22», — сказал технический директор компании «АБП2Б» Валерий Холоденко.

Помимо повышения производительности, разработчики переработали реализацию протоколов RDP и VNC. В новой версии расширена совместимость с современными и устаревшими версиями Windows Server, а также появилась поддержка подключения через шлюзы RD Gateway.

Изменения затронули и другие возможности приложения. В терминале появилась функция приостановки вывода данных и возможность открывать сессии в отдельных окнах. При передаче файлов по SFTP теперь отображается подробная информация о ходе копирования, включая скорость передачи, оставшееся время и прогресс выполнения операций.

Максим Мелешкин, «Цифра Банк»: Без формализации бизнес-процессов внедрение SOAR невозможно
Максим Мелешкин, «Цифра Банк»: Без формализации бизнес-процессов внедрение SOAR невозможно безопасность

Для работы с базами данных в МС22 добавили SQL-редактор с контекстными подсказками, расширили возможности администрирования и доработали инструменты просмотра структуры данных.

Одновременно с выходом версии 3.0 компания представила бесплатную редакцию МС22. Она позволяет хранить до пяти подключений и работать с двумя одновременными сессиями. Для протоколов RDP и VNC действует ограничение продолжительности подключения — до 30 минут. По оценке разработчиков, этого достаточно для обучения, домашнего использования и небольших организаций.

Еще одним нововведением стала интеграция с платформой инвентаризации ИТ-инфраструктуры «ОдинХаб». После настройки пользователь может запускать подключение к оборудованию непосредственно из интерфейса платформы без ручного ввода параметров. Для интеграции с внешними системами также реализована поддержка глубоких ссылок формата mc22://.

Версия 3.0.0 пока доступна в статусе бета. Разработчики отмечают, что продолжают тестирование отдельных сценариев работы и планируют оперативно выпускать обновления по мере получения обратной связи от пользователей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Эрнест Сюч, «ИндаСофт»: Реально изменили промышленность те технологии, которые помогли связать данные, процессы и управленческие решения

Российским разработчикам дали шанс: «Норникель» отказывается от санкционного американского ПО

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина

Microsoft вопреки обещаниям тайком выпускает новые «фишки» для Windows 10. Обычным пользователям они не нужны, но гики будут в восторге. Россияне в пролете

Илья Астахов, «Бинго-Софт»: Управление обращениями + ИИ: безопасный путь от трех‑пяти систем к управляемому стеку

Промышленность России под сложной фишинговой атакой. Хакеры применили многоступенчатую схему

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще