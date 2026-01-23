«АБП2Б» обновила SSH-клиент MC22

Компания «АБП2Б» представила обновление для своего SSH-клиента MC22. Это инструмент, который используют администраторы и инженеры для работы с серверами в корпоративных инфраструктурах. Программа работает на Windows, macOS и Linux и поддерживает SSH, Mosh, SFTP, Telnet, RDP, RFB.

Это крупное обновление, в котором собрали утилиты для работы с автоматизацией, безопасностью, диагностикой, запросами, сетью и файлами – все в одном интерфейсе, без переключения между программами.

Администраторы часто работают с несколькими программами одновременно. Одна для подключения к серверам, другая для сканирования портов, третья для проверки сети. Переключения отнимают время, а в МС22 эти операции теперь собрали в одном месте.

Новые функции МС22:

Автоматизация. Скрипты – создание и запуск автоматизированных сценариев. Позволяет последовательно выполнять команды и передавать файлы, папки на удаленные хосты. Идеален для деплоя, резервного копирования, мониторинга и других рутинных задач.

Безопасность. Генерация SSH-ключей – сгенерировать SSH-ключ для безопасного подключения к хостам. Крипто-утилиты – хэширование, кодирование/декодирование и просмотр JWT.

Диагностика. DNS – проверка DNS-записей, кеша и разрешения имён для поиска проблем с доменами. Трассировка пути – определение маршрута пакетов до узла и выявление узких мест по пути. Скан портов – проверка доступности сервисов: open/closed/filtered, время ответа и подсказки по баннеру (SSH/HTTP/TLS). Анализ трафика – сбор и анализ сетевой активности для поиска ошибок, задержек и подозрительных соединений.

Запросы. HTTP-клиент – отправка HTTP-запросов с заголовками/телом, просмотр ответов и экспорт результатов. SNMP-клиент – проверка SNMP v2c/v3, запросы OID, GetNext и Walk с лимитами. LDAP-клиент - Проверка подключения LDAP/LDAPS/StartTLS, RootDSE, bind и поиск пользователей/групп.

Сеть. Калькулятор подсетей – быстрый расчёт CIDR, маски, диапазонов адресов и параметров сети.

Файлы. Отличия файлов – сравнение файлов и подсветка различий для аудита и анализа изменений.

В АБП2Б сообщают, что обновление закрывает частые запросы администраторов. Им нужно было быстро проверять порты, смотреть DNS, отправлять тестовые запросы и не прыгать между программами. Теперь это делается из терминала.

Это полезно в больших инфраструктурах, где работают с сотнями серверов. Даже небольшая экономия времени на каждой операции за день складывается в часы.