Евросоюз создает ИТ-платформу для обмена военными данными без участия США

Европейские страны приступили к разработке безопасной ИТ-платформы для обмена военной информацией без участия США. Инициатива призвана заменить нынешнюю ферментированную систему, где каждая страна использует собственных поставщиков, часто американских. Дополняющим проектом должно стать создание собственного военного облака для хранения информации.

Создание военной ИТ-платформы

Европейский союз (Евросоюз) планирует создать ИТ-платформу обмена военными данными без участия Соединенных Штатов до 2030 г., пишет EurActiv.

Журналисты EurActiv ознакомились с презентацией Европейского оборонного агентства, согласно которой институты Евросоюза работают над новой ИТ-платформой под названием «Европейское оборонное пространство данных искусственного интеллекта (ИИ)» (DAIDS). Проект DAIDS имеет целью предоставить странам Евросоюза возможность безопасно обмениваться конфиденциальной информацией, связанной с обороной.

До февраля 2026 г. страны-члены Евросоюза выбирали ИТ-поставщиков информации на основе национальных предпочтений, создавая хаотичную смесь провайдеров для хранения и обмена чувствительных данных.

belgique_-_bruxelles_-_schuman_-_berlaymont_-_01_1.jpg
Wikipedia
Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия

В 2025 г. Европейская комиссия (ЕК) предложила создать надежную, безопасную и совместимую среду данных в своей дорожной карте обороны до 2030 г. Ожидается, что ИТ-платформа будет готова к этому времени.

Евросоюз уже заключил контракты с компаниями-разработчиками, которые будут заниматься разработкой ИТ-проекта. Следующий шаг — это побудить европейские страны к координации совместных закупок ИТ-технологий, соответствующих будущему пространству данных в Евросоюзе.

В документах также говорится о том, что 2029-2030 г. планируется внедрить DAIDS в обычные операции армий и оборонных органов стран-членов.

По информации EurActiv, Евросоюз все больше ставит под сомнение свою зависимость от Соединенных Штатов, поэтому для европейских армий возникла необходимость обеспечить надлежащую защиту своих данных. 3 февраля 2026 г. многие европейские страны хранят или обмениваются информацией, используя ИТ-инфраструктуру иностранного, чаще всего американского, производства, что создает потенциальные ИТ-уязвимости.

Программа совместной спутниковой связи

В январе 2026 г. европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс (Andrius Kubilius) заявил о запуске программы the european union governmental satellite communications (Govsatcom), которая объединит имеющиеся коммуникационные мощности спутников 27 стран-членов, о чем информировал CNews.

Govsatcom — это первый шаг к уменьшению зависимости европейских космических коммуникаций от иностранных поставщиков для критически важных операций. Она позволяет правительствам стран Евросоюза арендовать друг у друга защищенные коммуникационные возможности для конфиденциальных миссий и других правительственных операций, включая миссии экстренных и правоохранительных служб, а также военные операции.

programming-background-concept.jpg

Freepik - Freepik
Создание военной ИТ-платформы

Андрюс Кубилюс сообщил, что программа Govsatcom была запущена на прошлой неделе. Отныне все государства-члены Евросоюза будут иметь доступ к совместной защищенной спутниковой связи. По его словам, первые услуги проекта будут доступны в 2029 г.

Сеть разведывательных спутников

Еще весной 2025 г. Брюссель изучал возможность создания новой спутниковой сети для осуществления военной разведки, поскольку росли сомнения относительно преданности США европейской обороне.

Система будет направлена на частичную замену американских возможностей после того, как президент Дональд Трамп (Donald Trump) в марте 2025 г. приостановил обмен разведанными с Украиной, что подчеркнуло зависимость Европы от США.

Что умеет первая в России SGRC-платформа нового поколения с ИИ
безопасность

«Учитывая изменения в геополитической ситуации, Европейская комиссия рассматривает возможность расширения своих спутниковых мощностей для улучшения геопространственной разведывательной поддержки безопасности», — заявил летом 2025 г. комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в интервью Financial Times.

Новая спутниковая сеть будет использоваться для обнаружения таких угроз, как передвижение войск и координации военных действий. Еврокомиссар дополнил, что Евросоюзу нужна сеть, которая дополнит другие программы, используемые для навигации и наблюдения за Землей. Она должна будет предоставлять обновленную информацию чаще, чем низкоорбитальный спутник, который отслеживает изменения климата и стихийные бедствия, но генерирует изображения только каждые 24 часа. По его словам, система будет работать на низкой околоземной орбите. Лучшие коммерческие системы могут отслеживать цели и военное развертывание с обновлением данных каждые 30 минут, добавил европейский комиссар.

Признавая, что проект будет дорогим и займет определенное время, господин Кубилюс отметил, что он осенью 2025 г. еще опросит всех представителей стран-членов, не желают ли они «временного коммерческого подхода» в этом проекте.

Антон Денисенко

