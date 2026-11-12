Mont и АБП2Б начали сотрудничество в области кибербезопасности и управления ИТ-инфраструктурой

Группа компаний Mont заключила партнерское соглашение с российским разработчиком АБП2Б, в рамках которого продукты вендора войдут в дистрибьюторский портфель MONT и станут доступны системным интеграторам и реселлерам. Сотрудничество позволит расширить выбор отечественного программного обеспечения для заказчиков и упростить доступ к инструментам управления ИТ-активами, защиты учетных данных и организации удаленного доступа. Об этом CNews сообщили представители Mont.

АБП2Б разрабатывает решения для ИТ- и ИБ-команд, помогая компаниям повышать прозрачность инфраструктуры и контролировать безопасность корпоративных ресурсов. В портфель Mont войдут три продукта из линейки АБП2Б.

«ОдинХаб» — платформа для инвентаризации и моделирования ИТ-инфраструктуры, которая формирует единый источник достоверных данных об ИТ-активах, их состоянии и взаимосвязях.

«ОдинКлюч» — корпоративный менеджер паролей и секретов для централизованного хранения учетных данных, разграничения прав доступа и контроля использования конфиденциальной информации.

МС22 — единый клиент для удаленного подключения к серверам, сетевому оборудованию и другим системам по протоколам SSH, SFTP, RDP, VNC и другим.

При комплексном использовании решения позволяют закрывать взаимосвязанные задачи – от учета и контроля ИТ-активов до управления доступом к корпоративным ресурсам и организации административных подключений. Это обеспечивает возможность последовательно выстраивать систему управления инфраструктурой и повышать ее защищенность с помощью отечественного программного обеспечения.

«Менее чем за три года с запуска первого из продуктов, нам удалось стать одними из лидеров в каждой из категорий и первым выбором для многих крупных компаний страны и федеральных органов власти. Начало партнерства с группой компаний Mont — важный этап развития нашего бизнеса. Искренне рад вниманию к нам со стороны одного из наиболее опытных дистрибьюторов с сильной экспертизой в сфере ИБ и надеюсь, что у нас получится долгосрочное, взаиморазвивающее и взаимоприбыльное сотрудничество!», — сказал Вячеслав Макович, директор по развитию АБП2Б.

«Мы видим высокий потенциал решений АБП2Б, поскольку они отвечают на конкретные запросы ИТ- и ИБ-подразделений. Заказчикам важно не просто внедрять отдельные инструменты, а выстраивать системное управление инфраструктурой: понимать, какие ресурсы используются, кто имеет к ним доступ и насколько защищены административные подключения. Продукты АБП2Б позволяют решать эти задачи в комплексе. Со своей стороны Mont поможет расширить партнерскую сеть вендора и сделать его решения доступнее для интеграторов и заказчиков по всей России», — сказала Маргарита Иванова, менеджер по продукту компании Mont.