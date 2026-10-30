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«Ред Софт» и АБП2Б закрепили партнерство

Состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между российским разработчиком программного обеспечения «Ред Софт» и ИБ-компанией АБП2Б. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Соглашение направлено на повышение привлекательности отечественного программного обеспечения, а также участие в совместных мероприятиях, на их организацию и проведение. Компании договорились о регулярном проведении отраслевых, региональных, федеральных и международных семинаров, конференций, круглых столов и выставок.

Подписанный документ закрепляет уже имеющийся успешный опыт взаимодействия компаний. Ранее специалисты АБП2Б обеспечили полную совместимость своего флагманского продукта – корпоративного менеджера паролей «ОдинКлюч» – с операционной системой «Ред ОС».

«Для нас официальное закрепление партнерства с АБП2Б на форуме в Казани – логичное продолжение уже выстроенной работы. Мы переводим наши успешные интеграции в юридическую и маркетинговую плоскость. Теперь мы будем не только развивать технологическую совместимость, но и подтверждать, что российские решения способны полностью заменить западное ПО», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

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«Наше сотрудничество с «Ред Софт» доказало свою эффективность. Подписанное соглашение позволит масштабировать этот опыт и предложить рынку еще более зрелые ИТ-продукты. Мы будем вместе продвигать отечественное программное обеспечение для ИТ-инфраструктуры и кибербезопасности», – сказал Олжас Акылбек, генеральный директор АБП2Б.


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