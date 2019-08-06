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Gaffney Tom Гаффни Том

СОБЫТИЯ


06.08.2019 Главной угрозой устройствам интернета вещей остается безалаберность пользователей 2

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Gaffney Tom и организации, системы, технологии, персоны:

Fortinet 452 1
Sony 6739 1
Sophos - SophosLabs 436 1
Bitdefender 171 1
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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