Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Gaffney Tom Гаффни Том
СОБЫТИЯ
|06.08.2019
|Главной угрозой устройствам интернета вещей остается безалаберность пользователей 2
Публикаций - 2, упоминаний - 4
Gaffney Tom и организации, системы, технологии, персоны:
|Fortinet 452 1
|Sony 6739 1
|Sophos - SophosLabs 436 1
|Bitdefender 171 1
|F-Secure 216 1
|Dyn - DNS-провайдер 18 1
|Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
|Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
|X Corp - Twitter 2938 1
|ESET - ESET Software 1161 1
|Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
|Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
|Airbnb 101 1
|Турция - Турецкая республика 2620 1
|КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
|Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.