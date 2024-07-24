«МегаФон» улучшил 4G‑покрытие в 12 районах Ивановской области

«МегаФон» запустил телеком‑объекты в 17 малых населенных пунктах Ивановской области. Дополнительный слой LTE обеспечит качественную голосовую связь и увеличение зоны покрытия на 20% в каждом населенном пункте.

Инженеры оператора подобрали локации для размещения телеком‑оборудования так, чтобы обеспечить максимальный радиус охвата сети. Благодаря удачному расположению мобильная связь и интернет, помимо центральной части поселений, появится в медицинских и культурных учреждениях, торговых точках, а также на въезде и выезде из населённых пунктов. Новая телеком-инфраструктура работает в низкочастотном диапазоне, что позволяет охватить большую территорию 4G‑покрытием.

Теперь сельчане могут получать медицинскую помощь в режиме онлайн, осуществлять удалённые платежи, оформлять государственные услуги, не покидая дома. Ёмкость сети позволяет передавать большой объём данных в интернете на высокой скорости. Например, для загрузки мобильного приложения «Госуслуги» потребуется всего несколько секунд. Кроме того, сельчане получили доступ к технологии VoLTE, которая обеспечивает качественное голосовое соединение и возможность выхода в интернет без прерывания голосового вызова.

«Мы всегда обращаем особое внимание на развитие связи в небольших населенных пунктах Ивановской области. Поселки и деревни, обладающие хорошей транспортной доступностью, сегодня рассматриваются как перспективные точки экономического и социального роста региона. Используя расчеты big data, мы строим и развиваем связь четвертого поколения, чтобы абонентам были доступны те же цифровые сервисы, что и в городе», — сказал Евгений Кочетов, директор «МегаФона» в Ивановской области.

Населённые пункты, где специалисты «МегаФона» улучшили 4G-покрытие: Ильинский район – с.Аньково, д. Криуша; Заволжский район – с.Долматовский; Гаврилово-Посадский район – д.Студенец, д.Моторки; Кинешемский район – д.Дьячево; Палехский район – п.Палех, д.Паново, с.Майдаково; Савинский район – д.Панино; Тейковский район – п.Нерль, с.Крапивново; Вичугский район – п.Каменка, п.Старая Вичуга; Пестяковский район – п.Пестяки, д.Погорелка; Южский район – п.Преображенское; Юрьевский район – д.Середкино; Ивановский район – д.Горшково.