«Код безопасности» защитит региональную медицинскую инфосистему Ивановской области

«Код безопасности» подключила региональную медицинскую информационную систему Ивановской области к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) в рамках проекта создания единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Отечественные средства защиты информации, разработанные компанией «Код безопасности»: система обнаружения и предотвращения вторжений «Континент СОВ» и аппаратно-программный комплекс шифрования «Континент», установлены в ЦОД регионального оператора. Медицинская информационная система подключена к Центру мониторинга и реагирования «Код безопасности», где после сбора и корреляции событий выявляются инциденты информационной безопасности, информация о которых передается в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ). Интеграция системы обеспечения безопасности и мониторинга инцидентов осуществлялась при содействии специалистов ООО «Информзащита», активно развивающей безопасность и модернизацию каналов связи для медучреждений Ивановской области.

«Интеграция позволит ускорить информационный обмен между медицинскими госучреждениями Ивановской области, а также, надежно защитит данные пациентов. Мы гордимся, тем, что наш первый проект подключения к ГосСОПКе реализован в здравоохранении и уверены в перспективности дальнейших таких проектов, т.к. информационная безопасность – это неотъемлемая часть процессов цифровизации», - сказал коммерческий директор «Кода безопасности» Фёдор Дбар.