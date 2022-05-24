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Wildberries открыл пункт приемки товаров от предпринимателей Ивановской области

В мае 2022 г. в Иваново заработал новый сортировочный центр Wildberries, площадь объекта составила 1100 кв. м. Здесь осуществляется приёмка поставок от предпринимателей региона, что позволит расширить ассортимент продукции локального производства и поддержать местный бизнес. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Появление нового центра также улучшит работу логистической службы компании в Ивановской области, ускорит доставку заказов до покупателей из региона, а также позволит улучшить клиентский сервис.

«В январе – апреле 2022 г. предприниматели из Ивановской области стали лидерами по объему продаж на Wildberries среди всех представителей регионального бизнеса. За календарный год, с начала мая 2021 г., они нарастили свой оборот на онлайн-платформе на 128% до 10 млрд руб., а их число выросло более чем в два раза раз год к году почти до 4900. Мы ожидаем, что открытие нового пункта приемки региональных поставок поможет местным предпринимателям оптимизировать собственные логистические расходы и нарастить продажи в сегменте e-commerce», – сообщили представители Wildberries.

Компания продолжает развитие логистической инфраструктуры как самостоятельно, так и в сотрудничестве с малым бизнесом. Ранее в 2022 г. новые объекты заработали в 10 регионах страны: Новосибирской, Липецкой, Омской, Саратовской, Астраханской областях, Ставропольском крае, Удмуртии, Северной Осетии, Алтайском крае и Чувашии.

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Wildberries – российский онлайн-ритейлер, работающий на рынке 17 лет. География присутствия компании охватывает все регионы России, а также ряд зарубежных стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и т.д. Оборот Wildberries в 2021 г. вырос на 93% и достиг 844 млрд руб. Ежедневно на Wildberries оформляется 4 млн заказов, ежемесячная аудитория онлайн-ритейлера – свыше 113 млн пользователей (MAU).

По данным на май, 2022 г., свои товары через Wildberries продают свыше 700 тыс. российских предпринимателей. Ассортимент Wildberries включает около 28 млн SKU товаров от 300 тыс. российских и зарубежных брендов.

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