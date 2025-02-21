Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе
|

В «Сбербанк Онлайн» можно восстановить пароль от «Госуслуг»

В «Сбербанк Онлайн» можно всего за пару кликов восстановить доступ к порталу «Госуслуг». Это очень удобно в случае, если пользователь, например, забыл пароль.

Сервис уже доступен владельцам Android- и iOS-устройств, а также в веб-версии «Сбербанк Онлайн». Чтобы им воспользоваться, нужно выбрать на главном экране приложения «Все сервисы» — «Госуслуги» — «Восстановить». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Петр Днепровский, директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка: «В настоящий момент есть много сервисов, которые требуют ввода пароля, в том числе и портал «Госуслуг», и не всегда клиенты могут удержать все в голове. Поэтому решили упростить им эту задачу и дать возможность легко восстановить его прямо в «Сбербанк Онлайн». Мы видим, что среди наших клиентов сервис пользуется большим спросом — на сегодняшний день более 100 тыс. человек воспользовались данной услугой».

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники

Бизнес против. Wildberries и «Авито» критикуют стремление властей заставить россиян регистрироваться в маркетплейсах через «Госуслуги». Опрос

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился

Поддельные ИТ-компании заставляют работников совершать мошеннические звонки. Несогласным грозят пытками и расправой

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

Названы главные киберугрозы 2025 года для России

Конференции

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Показать еще

Наука

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
Показать еще