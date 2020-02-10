Электронные документы для водителей в России начнут выдавать до конца 2021 года

Электронные разрешения 15 министерств

Правительство России распоряжением №218-р от 6 февраля 2020 г. утвердило план перехода федеральных органов исполнительной власти к выдаче разрешений в электронном виде. Соответствующий документ опубликован на правительственном портале.

План предусматривает ускоренный переход 15 министерств и ведомств на оформление разрешительных документов по 47 наиболее востребованным гражданами и представителями бизнеса госуслугам в срок до 31 декабря 2021 г.

По информации документа, возможность получать электронные разрешения без необходимости очного посещения ведомства затронет крупнейшую категорию граждан России — водителей. МВД обеспечит доступ к данным о наличии действующего водительского удостоверения, предоставит цифровую услугу при необходимости его продления или изменения ФИО. В электронном виде можно будет подать заявление о сдаче экзамена в автошколе.



Ведомство также оповестит организации о лишении водительских прав и автоматически аннулирует водительское удостоверение при наличии у водителя медицинских противопоказаний. Также будет доступно электронное разрешение на внесение изменений в конструкцию транспортного средства и свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов.



Ответственным за мониторинг и контроль реализации плана назначено Минкомсвязи. Запуск сервиса предоставления госуслуг в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг состоится до 25 декабря 2021 г.

«На прошлой неделе мы утвердили план мероприятий по переходу до 2021 года к выдаче различного вида разрешений в электронном виде. Это касается 47 видов таких документов, в том числе регистрации мотоциклов, автомобилей и прицепов к ним, учета дронов, приема уведомлений о начале работы бизнес-проектов по отдельным направлениям деятельности, блока разрешений по ввозу и регистрации лекарственных средств, лицензий для частных детективов и ЧОПов, аккредитаций медицинских и фармацевтических специалистов», — отметил премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках совещания с вице-премьерами.

По словам премьер-министра, переход на электронные государственные разрешения позволит «серьезно сократить сроки получения разрешений, по ряду позиций – в два-три раза, а где-то – и до одного рабочего дня».

Премьер России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами

Михаил Мишустин также отметил, что информация о выдаче электронного разрешения будет заноситься в электронные интернет-реестры, за счет чего удастся упростить проверку их достоверности, сроков действия и статуса.

План мероприятий

План мероприятий по переходу федеральной исполнительной власти к выдаче разрешений в электронном виде определяет несколько этапов. Так, до 30 июня 2020 г. Минэк должно разработать и внести в Госдуму на рассмотрение федеральный закон об основах разрешительной деятельности в России. Предполагается, что в нем будут прописаны критерии государственных функций по выдаче разрешений, закреплены нормы ведения разрешительного реестра, а также нормы, запрещающие требовать разрешения на виды деятельности вне реестра объектов разрешительной деятельности.

До конца сентября 2021 г. Минэку также предстоит разработать проект постановление Правительства по ведению единого реестра объектов разрешительной деятельности. В этот проект будет включено определение уполномоченного на ведение реестра органа исполнительной власти и определен порядка его ведения.

Министерства, которые займутся выдачей электронных разрешений, в том числе Минкомсвязи, МВД, Минздрав, Росаккредитация, Россвязь, Росстандарт, ФАС, ФСБ, ФНС с участием Федеральной нотариальной палаты, обязаны в срок до 31 марта 2020 г. рассмотреть вопросы разработки новых и доработки существующих видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

План перехода федеральной исполнительной власти к выдаче электронных разрешений включает список мероприятий для каждого упомянутого министерства России с определением дедлайнов по каждому мероприятию. Так, внесение изменений в большую часть существующих нормативных ведомственных документов по аттестации и выдаче разрешений предполагается завершить в сентябре-октябре 2020 г.

Модернизацию и запуск ведомственных информационных систем с возможностью выдачи электронных разрешений предполагается провести до ноября 2020 г. Запуск опытной эксплуатации с возможностью предоставления государственной услуги в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг предполагается провести в срок до 30 сентября 2021 г.

Министерства и виды электронных разрешений

Самый большой список электронных разрешений и лицензий у Росгвардии. Ведомство будет выдавать в электронном виде разрешение юридическому лицу или гражданину России на хранение оружия и (или) патронов, разрешение на хранение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны и патронов к нему (без права ношения), разрешение на ввоз или вывоз в Россию гражданского или наградного оружия и патронов к нему

Это же ведомство будет выдавать электронное разрешение юридическому лицу на приобретение, транспортировку, ввоз или вывоз из страны гражданского, служебного оружия и патронов к нему, хранение и использование оружия на стрелковом объекте, лицензий на выполнение работ (услуг) по торговле гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия и (или) реализации (торговле) патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов, а также разрешение юридическому лицу, занимающемуся торговлей оружием и патронами, на хранение оружия и патронов.

Росгвардия обеспечит электронное лицензирование частной охранной деятельности, частной детективной деятельности, выдачу удостоверения частного охранника и выдачу юридическому лицу с особыми уставными задачами разрешения на хранение и ношение служебного оружия и патронов к нему.

Росгвардия также будет отвечать за выдачу электронных лицензий гражданам на приобретение газовых пистолетов, револьверов, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов России или казачьей формой, а также лицензии на приобретение отдельной модели боевого холодного клинкового оружия (кортика), унаследованной в соответствии с законодательством России.

МВД займется обеспечением государственной электронной услуги в случае окончания срока действия водительского удостоверения, изменения фамилии, имени или отчества гражданина, подачи заявления о сдаче экзамена и прилагаемых к нему документов через личный кабинет автошколы на едином портале государственных и муниципальных услуг и предоставление сведений о выданном водительском удостоверении в личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг с согласия заявителя.

В МВД также займутся обеспечением предоставления сведений о наличии действующего водительского удостоверения, оповещением организаций о лишении водительских прав и автоматическим аннулированием водительского удостоверения при получении сведений о наличии у водителей транспортных средств медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами с оповещением гражданина.

В этот список также включены электронные услуги по разрешению на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, выдача или продление свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов.

МЧС будет предоставлять в электронном виде аттестации на право управления маломерными судами. На Минфин возложено регламентирование предоставления Росалкогольрегулированием государственной электронной услуги по лицензированию производства и оборота этилового спирта, алкогольной (за исключением розничной продажи) и спиртосодержащей продукции.

Ростехнадзор обеспечит электронную регистрацию опасных производственных объектов изменение характеристик или исключение из реестра опасных производственных объектов, а также выдачу дубликатов свидетельства о регистрации.

Росавиация обеспечит электронную регистрацию и учет беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 кг.

Роспотребнадзор подготовит выдачу электронных форм результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз и санитарно-эпидемиологических заключений.

Росздравнадзор сможет выдавать в электронном виде разрешения на ввод в гражданский оборот серии или партии иммунобиологического лекарственного препарата, разрешений на ввоз на территорию Российской Федерации медицинских изделий в целях их госрегистрации.

Минздрав сможет выдавать в электронном виде аккредитации специалистов на право осуществления медицинской и фармацевтической деятельности, разрешения на ввоз на территорию страны зарегистрированных или незарегистрированных лекарственных средств для клинических исследований препаратов или экспертизы лекарственных средств, разрешений на ввоз на территорию страны и вывоз за ее пределы биологических материалов по итогам клинического исследования лекарственного препарата.

Рособрнадзор обязан обеспечить электронную услугу государственной аккредитации образовательной деятельности, признания иностранного образования или иностранной квалификации.

Роскомнадзор обеспечит электронную регистрацию радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств гражданского назначения, а также лицензирование деятельности в области оказания услуг связи и регистрацию средств массовой информации.

Россельхознадзор обеспечит выдачу электронных фитосанитарных, реэкспортных фитосанитарных и (или) карантинных сертификатов.

Минпромторг обеспечит выдачу электронных лицензий и других разрешительных документов на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров.

На Росстандарт возложена выдача электронных разрешений на утверждение типов стандартных образцов или типаов средств измерений.