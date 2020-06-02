Минюст начал подготовку к введению в России онлайн-нотариата

Цифровизация нотариальных действий

Министерство юстиции Российской Федерации разработало ряд проектов приказов, определяющих исполнение закона об онлайн-нотариате. Семь разработанных Минюстом документов опубликованы для общественного обсуждения официальном портале нормативных правовых актов.

Федеральный закон №480-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятый Госдумой 17 декабря 2019 г. и подписанный Президентом России Владимиром Путиным 27 декабря 2019 г., начнет действовать с 29 декабря 2020 г., через год после официального опубликования. Ряд положений закона вступил в силу в день его официального опубликования.

Опубликованные Минюстом документы определяют порядок ведения электронного реестра нотариальных действий, совершенных удаленно, и сделок, удостоверенных двумя и более нотариусами. Они также определяют формат и процедуру формирования на нотариальном документе машиночитаемой маркировки, проверку данных о нотариальном документе через единую информационную систему (ЕИС) нотариата, говорится в пояснительной записке.

Проекты приказов определяют порядок установления личности обратившегося за нотариальным действием при отсутствии удостоверяющего личность документа или при наличии сомнений относительно личности гражданина, предъявившего документ, то есть, при личной явке к нотариусу.

Дополнительно проекты приказов нормируют работу нотариусов при совершении сделок в электронной форме с использованием специализированного сервиса ЕИС нотариата, процесс направления заявления через ЕИС о дистанционном нотариальном действии, получении данных о размере платы за совершение нотариального действия, возврата суммы платежа, а также формы заявлений об удаленных нотариальных действиях.

Федеральный закон «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации» принят в рамках направления «Нормативное регулирование» нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации» и направлен «на оптимизацию нотариальной деятельности, повышение востребованности нотариальной защиты прав граждан и юридических лиц в условиях развития цифрового общества», говорится в пояснительной записке.

Электронный нотариат

В перечень нотариальных действий, которые могут совершаться удаленно в электронной форме – без необходимости личной явки к нотариусу, вошло свидетельствование верности перевода документа на другой язык, передача электронных документов физическим и юридическим лицам, принятие в депозит безналичных денежных средств, совершение исполнительной надписи для взыскания задолженности в бесспорном порядке, обеспечение доказательств в виде осмотра информации в интернете, а также выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества и другие.

Закон о цифровом нотариате вступит в силу 29 декабря 2020 г.

Новые нормативы предусматривают ведение нового реестра ЕИС нотариата – реестра нотариальных действий, совершенных удаленно, и сделок, удостоверенных двумя и более нотариусами, а также нового нотариального действия по удостоверению равнозначности электронного документа, изготовленного нотариусом в ином формате, электронному документу, представленному нотариусу, говорится в пояснительной записке.

Новым видом электронного нотариального действия является удостоверение равнозначности электронного документа электронному документу, изготовленному в ином формате в случае конвертации из одного формата в другой, например, из PDF в Word или в JPEG. Равнозначный документ изготавливается нотариусом из представленного заявителем электронного документа посредством конвертации и имеет ту же юридическую силу, что и оригинал. Нотариус сможет принимать на хранение документы в бумажном и в электронном виде. Во втором случае такие документы будут храниться в ЕИС.

Для совершения удаленного нотариального действия заявитель отправляет нотариусу через ЕИС или через портал госуслуг заявление с усиленной квалифицированной электронной подписью и приложением документов в электронной форме. Нотариус проверяет электронную подпись и в срок не более пяти рабочих дней после оплаты изготавливает электронный нотариальный документ, который по просьбе заявителя может быть продублирован на бумажном носителе.

Сведения об открытии наследственного дела будут предоставляться Федеральной нотариальной палатой по запросу через интернет в круглосуточном режиме.

Нотариус получает право получать от федерального органа по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах сведения о номерах банковских счетов, вкладах, депозитах, названиях и адресах банков и других кредитных организаций наследодателя. Из Пенсионного фонда России нотариус вправе получить данные о страховом номере индивидуального лицевого счета физического лица и размере пенсии, недополученной наследодателем.

Проекты нормативных приказов

Проект приказа «Об утверждении требований к содержанию реестров единой информационной системы нотариата» определяет, что реестр удаленно совершенных нотариальных действий и сделок, удостоверенных двумя и более нотариусами, будет отражать сведения ‎о электронных нотариальных действиях, таких как удаленное удостоверение равнозначности электронного документа, изготовленного нотариусом в ином формате, электронному документу, представленному нотариусу; принятие удаленно на хранение электронного документа (пакета электронных документов); выдача находящегося ‎на хранении электронного документа (пакета электронных документов).

В этих же реестрах при регистрации нотариальных действий предусмотрено будут указываться сведения о способе выдачи нотариально оформленного документа лицам, от имени или по поручению которых совершено нотариальное действие. В случае выдачи электронного документа будет указываться вид носителя – диск CD/DVD-ROM, флэш-карта или иное устройство хранения информации, либо адрес электронной почты.

Проект приказа «Об утверждении порядка установления личности гражданина, его представителя или представителя юридического лица посредством единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации» определяет обработку биометрических персональных данных, их проверку и передачу из базы биометрических персональных данных о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина удостоверяющего личность документа или в случае сомнений относительно личности гражданина.

Проверка возможна лишь при наличии сведений о заявителе в ЕСИА и базы биометрических персональных данных (ЕБС). Нотариус производит проверку с помощью технических средств для сбора биометрических персональных данных, соответствующих видам данных в ЕБС. В случае положительного результата проверки нотариус получает доступ к таким данным проверяемого, как Ф.И.О.; дата рождения; адрес места жительства или регистрации; реквизиты основного удостоверяющего личность документа и при наличии страховой номер индивидуального лицевого счета. При отрицательном результате проверки нотариус получит только информацию о результатах такой проверки без указания степени соответствия.

Проект приказа «Об утверждении требований к формату изготовленного нотариусом электронного документа» вводит электронную форму нотариальных документов для удаленных нотариальных действий и удостоверения сделки с привлечением двух и более нотариусов. Форматы электронных документов, изготавливаемых нотариусом, в том числе с использованием ЕИС, представляют собой связанные файлы XML и PDF.

Проект приказа «О внесении изменений в Правила нотариального делопроизводства, утвержденные приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16.04.2014 № 78» вводит в правила нотариального делопроизводства порядок ведения и хранения приложений к электронным реестрам регистрации нотариальных действий ЕИС на бумажном носителе.

Документ также нормирует сбор сведений об отказе в совершении нотариальных действий, для чего предложено регламентировать правила ведения журнала регистрации постановлений об отказе в совершении нотариальных действий в электронной форме и ввести форму такого журнала.

Проект приказа «О внесении изменений в регламент совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающий объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования, утвержденный приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.08.2017 № 156» вводит новый реестр ЕИС, совершение удаленных нотариальных действий, удостоверение сделок двумя и более нотариусами и введение новых нотариальных действий.

Перечень информации, необходимой при совершении исполнительной надписи о взыскании задолженности или истребования имущества, положением закона 480-ФЗ дополнен документом подтверждения передачи или перечисления заемщику денежных средств или передачу ему других вещей (расписки, платежного поручения с отметкой банка плательщика об исполнении, выписки из банковского счета получателя, приходно-расходного ордера).

Дополнительно также уточнен объем данных, необходимых при удостоверении решения единственного участника общества с ограниченной ответственностью и способ фиксации полученной информации.

В рамках удаленных нотариальных действий по принятию на хранение электронного документа или пакета таких документов и выдачи этого документа (пакета документов) проект приказа нормирует объем и источник данных для совершения такого нотариального действия и способ его фиксирования. Аналогичные нормы введены для нотариальных действий по удостоверению равнозначности электронного документа, изготовленного нотариусом в ином формате, электронному документу, представленному нотариусу.

Проектом приказа также определены правила внесения в реестр регистрации нотариальных действий и/или ЕИС, либо реестр удаленных нотариальных действий и сделок, удостоверенных двумя и более нотариусами, информации об отсутствии заявителя в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Проект приказа «Об утверждении порядка представления информации о нотариальном документе и формате ее размещения на документе с использованием машиночитаемой маркировки» вводит процедуру формирования и формат машиночитаемой маркировки на нотариальном документе, а также проверки данных о таком документе в ЕИС.

Машиночитаемая маркировка будет формироваться средствами ЕИС и отображаться на документе при его печати на бумажном носителе. Проверка данных информации маркировки будет осуществляться посредством считывания маркировки с использованием технических устройств (фотофиксация, сканирование), с дальнейшей передачей в ЕИС. Информация о способах проверки маркировки нотариального документа должна быть размещена ‎на официальном сайте оператора ЕИС.

Итогом проверки маркировки становится подтверждение или не подтверждение информации, при этом сведения из нотариального документа ‎не предоставляются ради сохранения нотариальной тайны и защиты прав субъектов персональных данных.

Проект приказа «Об утверждении порядка взаимодействия нотариусов с единой информационной системой нотариата при удостоверении сделки двумя и более нотариусами» регламентирует взаимодействие нотариусов при создании проекта сделки в электронной форме с использованием специализированного сервиса ЕИС.

Документ определяет формирование паспорта сделки с данными об удостоверяющих нотариусах, данные об участниках сделки, уникальный идентификатор, вид и текст сделки с удостоверительной надписью, дату и время удостоверения сделки, электронные документы ‎для удостоверения сделки. Взаимодействие участников сделки и нотариусов обеспечивается через ЕИС ‎с использованием видеоконференцсвязи.