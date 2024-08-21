Litoria Desktop 2 теперь доступна для пользователей «Ред ОС» 8

Litoria Desktop 2 обеспечит пользователям «Ред ОС» 8 каноническое использование электронных подписей и шифрования. Решение соответствует требованиям российской нормативной правовой базы в области электронной подписи и криптографической защиты информации. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис»

Компания «Газинформсервис» предлагает организациям программный комплекс Litoria Desktop 2, предназначенный для решения всего комплекса задач электронной подписи и шифрования, с ведением подробного аудита действий каждого пользователя, что упрощает разбор конфликтных ситуаций и анализ событий информационной безопасности. Продукт подтвердил совместимость с отечественной операционной системой «Ред ОС» 8 от компании «Ред Софт», которой уже пользуются многие российские организации с критической инфраструктурой. Совместное внедрение разработок «Газинформсервис» и «Ред Софт» позволит организациям реализовать всю функциональность при работе с электронной подписью и шифрованием под управлением сертифицированной отечественной ОС.

Litoria Desktop 2 максимально корректно обеспечивает на уровне пользователя поддержку инфраструктуры открытых ключей на основе отечественных СКЗИ. Это подтверждено сертификатом ФСБ и результатами тестирования на соответствие международным стандартам в области инфраструктуры открытых ключей (ITU-T X.509) в рамках международной системы тестов NIST Public Key Interoperability Test Suite (PKITS).

«Ред ОС» 8 – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, разработанная компанией «Ред Софт». В свежем релизе используется ядро Linux LTS-версии 6.6, что обеспечивает совместимость с современными поколениями процессоров, видеоускорителей и периферийного оборудования. Безопасность работы «Ред ОС» обеспечивается средствами защиты информации от доверенных партнеров «Ред Софт», встроенными инструментами мониторинга и реагирования на инциденты, присутствует сканер уязвимостей и средства безопасной разработки.

«Совместимость с отечественными операционными системами – это одно из важнейших требований к программному обеспечению, которые диктует рынок. И мы в компании «Газинформсервис» делаем все, чтобы наши продукты соответствовали этим требованиям. В частности, сегодня с коллегами из «Ред Софт» официально подтверждаем совместимость Litoria Desktop 2 и «Ред ОС» 8», – отметил менеджер линейки продуктов Litoria Богдан Мишко.

«Наша компания активно сотрудничает с «Газинформсервисом» – разработчиком эффективных решений, которые помогают пользователям экосистемы «Ред Софт» не только повысить безопасность работы, но и автоматизировать выполнение рутинных задач. Мы благодарим коллег из «Газинформсервиса» за сказал сотрудничество и, вне всяких сомнений, продолжим его развитие», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».