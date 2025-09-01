Программный комплекс Litoria Desktop 2 подтвердил соответствие требованиям ФСБ России

Компания «Газинформсервис» объявила о получении сертификата соответствия ФСБ России на программный комплекс Litoria Desktop 2. Сертификат СФ/124-5229 от 22 июля 2025 г. подтверждает, что СКЗИ Litoria Desktop 2 успешно прошло экспертизу, удостоверяющую соответствие требованиям к средствам криптографической защиты информации.

«"Газинформсервис" уделяет большое внимание тематическим исследованиям собственных продуктов. Для нас положительное заключение по результатам экспертизы — это высокая оценка качества производимых нами средств защиты информации. Получение нового сертификата соответствия на Litoria Desktop 2 подтверждает нашим заказчикам, что они поступают верно, выбирая средства шифрования и электронной подписи производства компании "Газинформсервис" для использования в своей информационной инфраструктуре», — подчеркнул менеджер линейки продуктов Litoria Богдан Мишко.

Согласно заключению экспертов, средство криптографической защиты информации Litoria Desktop 2 соответствует требованиям класса КС1 и КС2. Это подтверждает надёжность Litoria Desktop 2, а также позволяет использовать его для шифрования, электронной подписи и других видов криптографической защиты конфиденциальной информации, не относящейся к государственной тайне.