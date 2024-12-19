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Softline Holding Noventiq

Softline Holding - Noventiq


19.12.2024 «Софтлайн» информирует участников обмена ГДР Noventiq о приближающейся дате фиксации реестра акционеров по третьему этапу обмена

ов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, информирует участников обмена глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc на акции ПАО «Софтлайн» о приближающейся дате фиксации реестра акционеров в рамках третьего этапа обмена. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн». Согласно условия
21.10.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о результатах реализации второго этапа обмена ГДР Noventiq

АО «Софтлайн» («приглашение»), принятых от участников обмена глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc на акции ПАО «Софтлайн» в рамках второго этапа обмена. Об этом CNews со
14.08.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о начале приема биржевых оферт на получение акций ПАО «Софтлайн» в рамках второго этапа обмена ГДР Noventiq Holdings plc

етении акций ПАО «Софтлайн», адресованного участникам обмена глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc на акции ПАО «Софтлайн» в рамках второго этапа обмена. Об этом CNews со
26.07.2024 Зарубежный осколок Softline избавил своих акционеров от связей с Россией

Оферта по обмену GDR Noventiq, зарегистрированных в российской финансовой инфраструктуре ИТ-дистрибьютор Novent
05.07.2024 Зарубежный осколок Sofltine не смог выйти на Nasdaq

Отмена соглашения по слиянию Noventiq и Corner Growth ИТ-дистрибьютор Noventiq заявил об отмене соглашения по слиянию со SPAC-компанией Corner Growth. Свое решение в компании объяснили неблагоприятной коньюктурой дл
28.06.2024 Зарубежному осколку Softline перекрыли дорогу на Nasdaq

Делистинг SPAC-компании, с которой хотела слиться Noventiq Совет американской биржи Nasdaq принял решение о делистинге акций SPAC-компании Corn
27.06.2024 «Софтлайн» потратила миллиарды, скупая суверенный долг России

Как «Софтлайн» скупал российские долги Структуры, в разное время входившие в группу Noventiq, активно скупают ценные бумаги и суверенные долги различных стран. Это следует из документов Noventiq, опубликованных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Так
24.05.2024 Зарубежный осколок Softline может лишиться партнера для выхода на Nasdaq

У партнера Noventiq проблемы с Nasdaq SPAC-компания Corner Growth Acquisition (CGAC, находится в процессе слияния с ИТ-дистрибьютором Noventiq) получила предупреждение от администрации американской
11.04.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о завершении дополнительного этапа обмена ГДР Noventiq, права на которые учитываются в НРД, на акции ПАО «Софтлайн»

в и услуг, объявляет о завершении приема оферт от владельцев глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc, права на которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД
27.03.2024 Основной акционер ПАО «Софтлайн» приглашает владельцев ГДР Noventiq Holdings plc, права на которые учитываются в НРД, обменять их ГДР на акции ПАО «Софтлайн»

крупнейшего акционера компании, поддержать права владельцев глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc. не принявших участие в обмене ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтла
12.01.2024 Softline в процессе слияния подешевел в два с половиной раза

Новые параметры слияния Noventiq и Corner Growth Acquisition ИТ-дистрибьютор Noventiq объявил об изменении сог
25.09.2023 ПАО «Софтлайн» объявляет о завершении обмена ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн»

в и услуг, объявляет о завершении приема оферт от владельцев глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc, права на которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД
21.08.2023 ПАО «Софтлайн» объявляет о намерении провести прямой листинг акций на московской бирже и индикативный план-график обмена акций на ГДР Noventiq Holdings Plc

я в конце сентября 2023 г. после завершения обмена глобальных депозитарных расписок (далее – «ГДР») Noventiq Holdings Plc (далее – «Noventiq»), которые обращаются на Московской бирже и С
13.06.2023 Акционерам международной Softline дадут по три акции ее бывшей российской «дочки»

Параметры обмена GDR Noventiq на акции «Софтлайн» Дистрибьютор ПО «Софтлайн» объявил предварительные параметры обм
26.05.2023 Инвесторам Softline предложат вернуться в Россию

Акционерам Noventiq готовят предложение Акционерам компании Noventiq (бывшее международное подраз
12.05.2023 Softline нужно $100 млн для выхода на Nasdaq

Noventiq сливается с Corner Growth для выхода на Nasdaq Компания Noventiq (бывшая Softline) сообщила о достижении договоренности и слиянии со SPAC-компанией Corner Growth Acquisition Corp (Corner Growth). Само соглашение было анонсировано в феврале 2023 г. К
21.10.2022 Softline меняет название для глобальной экспансии

ality, «интеллект и качество». При этом юридическое лицо международного Softline остается прежним — Softline Holdings. Как и почему Softline разделил свой бизнес Напомним, принципиальное решени

Публикаций - 59, упоминаний - 95

Softline Holding и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2811 58
Softline Group - Softline AG - Softline International 51 13
Microsoft Corporation 24625 12
Softline Projects - Софтлайн проекты 31 7
Oracle Corporation 6688 6
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 6
АйТи - Аплана Группа компаний 173 5
Google LLC 11775 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 5
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 71 5
Softline - Develonica - Девелоника 132 5
Dell EMC 5027 4
АйТи 1365 4
АФК Система ПАО 1797 4
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 4
SoftClub - СофтКлуб 156 4
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 127 4
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 4
Softline - Embee Software 19 3
Softline - Umbrella Infocare 10 3
Adobe Systems 1549 3
Softline - Belitsoft - Белитсофт 6 3
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 3
Xerox 1139 3
Прогноз 1650 3
ЦВТ 71 3
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 3
Softline - SST - Seven Seas Technology 7 2
Softline - Makronet 4 2
Softline - НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab - ФлексЛаб 30 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Softline - Develonica - MMTR Technology - ММТР Технологии - Софтэкспорт 4 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Google Russia - Гугл Россия 178 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 35 2
Softline - Polymatica - Полиматика 172 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 2
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Аталайя 22 17
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СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 44 7
ГПБ - Газпромбанк 1084 5
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
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ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 280 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Газпром ПАО 1342 2
ИВА Партнерс - IVA Partners 7 2
Альфа-Банк 1769 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Газпром нефть 618 1
ВТБ Лизинг 68 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
Polylog - Агентство Полилог 22 1
Zubr Capital - Зубр Капитал 4 1
Sapiens Advisors 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Capital World Investors 9 1
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DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
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ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
EGX - Egyptian Stock Exchange - Египетская фондовая биржа 19 1
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 3
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 3
Аудит - аудиторский услуги 2660 3
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 74 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 2
Известия ИД 624 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 5
Рустелеком ТК 304 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 2
Juniper Research 522 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 102 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
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