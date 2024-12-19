Softline Holding Noventiq
|19.12.2024
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«Софтлайн» информирует участников обмена ГДР Noventiq о приближающейся дате фиксации реестра акционеров по третьему этапу обмена
ов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, информирует участников обмена глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc на акции ПАО «Софтлайн» о приближающейся дате фиксации реестра акционеров в рамках третьего этапа обмена. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн». Согласно условия
|21.10.2024
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ПАО «Софтлайн» объявляет о результатах реализации второго этапа обмена ГДР Noventiq
АО «Софтлайн» («приглашение»), принятых от участников обмена глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc на акции ПАО «Софтлайн» в рамках второго этапа обмена. Об этом CNews со
|14.08.2024
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ПАО «Софтлайн» объявляет о начале приема биржевых оферт на получение акций ПАО «Софтлайн» в рамках второго этапа обмена ГДР Noventiq Holdings plc
етении акций ПАО «Софтлайн», адресованного участникам обмена глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc на акции ПАО «Софтлайн» в рамках второго этапа обмена. Об этом CNews со
|26.07.2024
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Зарубежный осколок Softline избавил своих акционеров от связей с Россией
Оферта по обмену GDR Noventiq, зарегистрированных в российской финансовой инфраструктуре ИТ-дистрибьютор Novent
|05.07.2024
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Зарубежный осколок Sofltine не смог выйти на Nasdaq
Отмена соглашения по слиянию Noventiq и Corner Growth ИТ-дистрибьютор Noventiq заявил об отмене соглашения по слиянию со SPAC-компанией Corner Growth. Свое решение в компании объяснили неблагоприятной коньюктурой дл
|28.06.2024
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Зарубежному осколку Softline перекрыли дорогу на Nasdaq
Делистинг SPAC-компании, с которой хотела слиться Noventiq Совет американской биржи Nasdaq принял решение о делистинге акций SPAC-компании Corn
|27.06.2024
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«Софтлайн» потратила миллиарды, скупая суверенный долг России
Как «Софтлайн» скупал российские долги Структуры, в разное время входившие в группу Noventiq, активно скупают ценные бумаги и суверенные долги различных стран. Это следует из документов Noventiq, опубликованных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Так
|24.05.2024
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Зарубежный осколок Softline может лишиться партнера для выхода на Nasdaq
У партнера Noventiq проблемы с Nasdaq SPAC-компания Corner Growth Acquisition (CGAC, находится в процессе слияния с ИТ-дистрибьютором Noventiq) получила предупреждение от администрации американской
|11.04.2024
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ПАО «Софтлайн» объявляет о завершении дополнительного этапа обмена ГДР Noventiq, права на которые учитываются в НРД, на акции ПАО «Софтлайн»
в и услуг, объявляет о завершении приема оферт от владельцев глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc, права на которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД
|27.03.2024
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Основной акционер ПАО «Софтлайн» приглашает владельцев ГДР Noventiq Holdings plc, права на которые учитываются в НРД, обменять их ГДР на акции ПАО «Софтлайн»
крупнейшего акционера компании, поддержать права владельцев глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc. не принявших участие в обмене ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтла
|12.01.2024
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Softline в процессе слияния подешевел в два с половиной раза
Новые параметры слияния Noventiq и Corner Growth Acquisition ИТ-дистрибьютор Noventiq объявил об изменении сог
|25.09.2023
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ПАО «Софтлайн» объявляет о завершении обмена ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн»
в и услуг, объявляет о завершении приема оферт от владельцев глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc, права на которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД
|21.08.2023
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ПАО «Софтлайн» объявляет о намерении провести прямой листинг акций на московской бирже и индикативный план-график обмена акций на ГДР Noventiq Holdings Plc
я в конце сентября 2023 г. после завершения обмена глобальных депозитарных расписок (далее – «ГДР») Noventiq Holdings Plc (далее – «Noventiq»), которые обращаются на Московской бирже и С
|13.06.2023
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Акционерам международной Softline дадут по три акции ее бывшей российской «дочки»
Параметры обмена GDR Noventiq на акции «Софтлайн» Дистрибьютор ПО «Софтлайн» объявил предварительные параметры обм
|26.05.2023
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Инвесторам Softline предложат вернуться в Россию
Акционерам Noventiq готовят предложение Акционерам компании Noventiq (бывшее международное подраз
|12.05.2023
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Softline нужно $100 млн для выхода на Nasdaq
Noventiq сливается с Corner Growth для выхода на Nasdaq Компания Noventiq (бывшая Softline) сообщила о достижении договоренности и слиянии со SPAC-компанией Corner Growth Acquisition Corp (Corner Growth). Само соглашение было анонсировано в феврале 2023 г. К
|21.10.2022
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Softline меняет название для глобальной экспансии
ality, «интеллект и качество». При этом юридическое лицо международного Softline остается прежним — Softline Holdings. Как и почему Softline разделил свой бизнес Напомним, принципиальное решени
Softline Holding и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
|Боровиков Игорь 128 40
|Лавров Владимир 68 13
|Черноволенко Сергей 34 7
|Мельников Александр 86 7
|Тараканов Артем 19 6
|Яппаров Тагир 102 5
|Щербаков Борис 47 4
|Соловьева Юлия 19 4
|Розанов Всеволод 47 3
|Галицкий Александр 106 3
|Пыльцов Виталий 4 3
|Ozer Burak - Озер Бурак 3 2
|Брюквин Юрий 299 2
|Тузов Артем 11 2
|Волотовская Елена 35 2
|Разуваев Владимир 18 2
|Попов Сергей 135 2
|Железко Олег 10 2
|Исмаилов Рашид 59 2
|Панченко Иван 138 1
|Smith Brad - Смит Брэд 95 1
|Касимов Игорь 17 1
|Соколов Кирилл 29 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
|Красикова Полина 2 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Макаров Валентин 220 1
|Бегтин Иван 61 1
|Краснов Михаил 84 1
|Корсаков Денис 9 1
|Петров Виктор 13 1
|Богатырева Людмила 22 1
|Мерзляков Андрей 4 1
|Коробицын Андрей 4 1
|Коломенскис Сандис 2 1
|Сергиенко Игорь 12 1
|Подбуцкий Георгий 44 1
|Полев Владислав 8 1
|Вайнштейн Виктор 34 1
|Лачугина Олеся 4 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 5
|Рустелеком ТК 304 2
|Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 2
|Juniper Research 522 1
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