Softline Holding - Noventiq

«Софтлайн» информирует участников обмена ГДР Noventiq о приближающейся дате фиксации реестра акционеров по третьему этапу обмена ов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, информирует участников обмена глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc на акции ПАО «Софтлайн» о приближающейся дате фиксации реестра акционеров в рамках третьего этапа обмена. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн». Согласно условия

ПАО «Софтлайн» объявляет о результатах реализации второго этапа обмена ГДР Noventiq АО «Софтлайн» («приглашение»), принятых от участников обмена глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc на акции ПАО «Софтлайн» в рамках второго этапа обмена. Об этом CNews со

ПАО «Софтлайн» объявляет о начале приема биржевых оферт на получение акций ПАО «Софтлайн» в рамках второго этапа обмена ГДР Noventiq Holdings plc етении акций ПАО «Софтлайн», адресованного участникам обмена глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc на акции ПАО «Софтлайн» в рамках второго этапа обмена. Об этом CNews со

Зарубежный осколок Softline избавил своих акционеров от связей с Россией Оферта по обмену GDR Noventiq, зарегистрированных в российской финансовой инфраструктуре ИТ-дистрибьютор Novent

Зарубежный осколок Sofltine не смог выйти на Nasdaq Отмена соглашения по слиянию Noventiq и Corner Growth ИТ-дистрибьютор Noventiq заявил об отмене соглашения по слиянию со SPAC-компанией Corner Growth. Свое решение в компании объяснили неблагоприятной коньюктурой дл

Зарубежному осколку Softline перекрыли дорогу на Nasdaq Делистинг SPAC-компании, с которой хотела слиться Noventiq Совет американской биржи Nasdaq принял решение о делистинге акций SPAC-компании Corn

«Софтлайн» потратила миллиарды, скупая суверенный долг России Как «Софтлайн» скупал российские долги Структуры, в разное время входившие в группу Noventiq, активно скупают ценные бумаги и суверенные долги различных стран. Это следует из документов Noventiq, опубликованных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Так

Зарубежный осколок Softline может лишиться партнера для выхода на Nasdaq У партнера Noventiq проблемы с Nasdaq SPAC-компания Corner Growth Acquisition (CGAC, находится в процессе слияния с ИТ-дистрибьютором Noventiq) получила предупреждение от администрации американской

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Основной акционер ПАО «Софтлайн» приглашает владельцев ГДР Noventiq Holdings plc, права на которые учитываются в НРД, обменять их ГДР на акции ПАО «Софтлайн» крупнейшего акционера компании, поддержать права владельцев глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc. не принявших участие в обмене ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтла

Softline в процессе слияния подешевел в два с половиной раза Новые параметры слияния Noventiq и Corner Growth Acquisition ИТ-дистрибьютор Noventiq объявил об изменении сог

ПАО «Софтлайн» объявляет о завершении обмена ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн» в и услуг, объявляет о завершении приема оферт от владельцев глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc, права на которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД

ПАО «Софтлайн» объявляет о намерении провести прямой листинг акций на московской бирже и индикативный план-график обмена акций на ГДР Noventiq Holdings Plc я в конце сентября 2023 г. после завершения обмена глобальных депозитарных расписок (далее – «ГДР») Noventiq Holdings Plc (далее – «Noventiq»), которые обращаются на Московской бирже и С

Акционерам международной Softline дадут по три акции ее бывшей российской «дочки» Параметры обмена GDR Noventiq на акции «Софтлайн» Дистрибьютор ПО «Софтлайн» объявил предварительные параметры обм

Инвесторам Softline предложат вернуться в Россию Акционерам Noventiq готовят предложение Акционерам компании Noventiq (бывшее международное подраз

Softline нужно $100 млн для выхода на Nasdaq Noventiq сливается с Corner Growth для выхода на Nasdaq Компания Noventiq (бывшая Softline) сообщила о достижении договоренности и слиянии со SPAC-компанией Corner Growth Acquisition Corp (Corner Growth). Само соглашение было анонсировано в феврале 2023 г. К