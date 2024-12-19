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«Софтлайн» информирует участников обмена ГДР Noventiq о приближающейся дате фиксации реестра акционеров по третьему этапу обмена

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, информирует участников обмена глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc на акции ПАО «Софтлайн» о приближающейся дате фиксации реестра акционеров в рамках третьего этапа обмена. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Согласно условиям обмена, на последнем, третьем этапе обмена – через 24 месяца после завершения первого этапа (сбор заявок по третьему этапу обмена будет осуществляться с 4 августа 2025 г. по 6 октября 2025 г.) – каждый участник обмена может получить еще одну бонусную акцию ПАО «Софтлайн» в расчете на каждую акцию ПАО «Софтлайн», полученную им в рамках второго этапа обмена биржевым способом, в количестве, не превышающем минимальное количество акций, находящихся на счету участника обмена в одну из следующих дат: 23 декабря 2024 г., 23 марта 2025 г., 23 июня 2025 г., 22 сентября 2025 г.

В случае участия во втором этапе обмена внебиржевым путем, участнику обмена будет доступен только внебиржевой способ участия в третьем этапе обмена.

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