Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167544
ИКТ 13043
Организации 10227
Ведомства 1440
Ассоциации 968
Технологии 3390
Системы 25024
Персоны 71336
География 2731
Статьи 1506
Пресса 1180
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2554
Мероприятия 842

Ломтадзе Михаил



03.02.2025 Турецкий «убийца» Amazon продан постсоветским инвесторам 1
15.03.2021 Акционеры постсоветского финтех-холдинга продали акций на $360 млн 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ломтадзе Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Kaspi Bank 29 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 722 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 578 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5277 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 1
Ким Вячеслав 3 1
Казахстан - Республика 5539 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16330 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6176 1
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 72 1
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 113 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1957 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 999 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338362, в очереди разбора - 771180.
Создано именных указателей - 167544.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще