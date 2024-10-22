Разделы

Бизнес
|

Совет директоров ПАО «Софтлайн» утвердил обратный выкуп акций Компании

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о том, что Совет директоров компании в ходе заседания 22 октября 2024 г. принял решение о приобретении акций ПАО «Софтлайн» (выкуп) и утвердил его количественные характеристики и другие параметры. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

В частности, члены Совета директоров группы утвердили приобретение до 5% от общего числа акций, составляющего уставный капитал ПАО «Софтлайн», на предприятие группы — ООО «Софтлайн Проекты». Согласно решению членов Совета директоров, выкуп будет осуществляться в течение следующих 12 месяцев.

Акции ПАО «Софтлайн», которые будут приобретены ООО «Софтлайн Проекты» в рамках данного Выкупа, будут использованы в целях финансирования M&A-сделок компании и обеспечения опционных программ мотивации сотрудников.

Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн»: «Все члены Совета директоров согласны с менеджментом компании в том, что нынешняя цена акции SOFL не отражает фундаментальных характеристик бизнеса и его темпов роста — например, в первом полугодии 2024 г. скорректированная EBITDA группы увеличилась более чем в три раза по сравнению с первым полугодием 2023 г. — до 3,4 млрд руб. При этом те амбициозные цели и задачи, которые компания ставит перед собой и уверенно движется к их выполнению, в ближайшем будущем также обеспечат группе существенный прирост по всем основным финансовым показателям. Здесь я под основными факторами роста имею в виду и крайне успешную M&A-стратегию, и активную международную экспансию, и развитие портфеля собственных решений».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro

Умер основатель легендарной библиотеки «Флибуста»

Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками

Белоруссия заплатила «Софтлайну» 6 миллиардов долга

Всепроникающая безопасность: какие облачные ИБ-решения будут больше всего востребованы и почему

Oracle не отдает деньги россиянам, которым задолжала. Выплачено менее 6% нужной суммы, и на возврат всего долга надежды мало

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Показать еще

Наука

Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: